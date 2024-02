Roma-Juve women è diventata un classico del calcio femminile italiano negli ultimi anni, visto che le due squadre si contendono scudetto e coppe nazionali. E anche nella partita di domenica 4 febbraio 2024, giallorosse e bianconere si preparano a scendere in campo per vincere e avvicinare il sogno scudetto. Ecco allora tutto quello che devi sapere sul match, inclusa l’analisi tattica.

Roma-Juve femminile, quando in Tv

Partita: Roma femminile vs Juventus

Roma femminile vs Juventus Data: 4 febbraio

4 febbraio Orario: 16:00

16:00 Stadio: Tre Fontane di Roma

Tre Fontane di Roma Dove vederla: in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

I tifosi bianconeri e giallorossi potranno quindi guardare gratuitamente e in diretta la partita in televisione. Ma questa non è l’unico match che si può guardare free in questa giornata di Serie A E-Bay, infatti potete seguire anche Milan-Fiorentina femminile senza pagare un abbonamento.

Roma vs Juve: formazioni e tattica

Per questo incontro mister Montemurro potrebbe schierare una delle nuove giocatrici della Juventus che sta facendo molto bene. Vale a dire la calciatrice nigeriana Jennifer Echegini autrice di 2 gol nelle ultime due gare della vecchia signora, da subentrante. E ora probabilmente pronta a partire dal primo minuto nel tridente d’attacco del 4-3-3 juventino, completato da Barbara Bonansea e Lineth Beerensteyn.

Per quanto riguarda la Roma femminile mister Spugna deve valutare con attenzione le condizioni fisiche di ogni sua singola calciatrice. Questo perché la squadra è reduce dall’impegno infrasettimanale in Champions contro l’Ajax costato l’eliminazione alle capitoline. Ma adesso è il momento di voltare pagina e dare il massimo contro le rivali in Italia. Per questo spazio alle migliori calciatrici attualmente disponibili, da Giugliano a Ceaser passando per Haavi e Greggi. Con ogni probabilità le lupacchiotte si schiereranno con il classico modulo 4-3-3.

Cosa succede se vince la Roma o la Juve

Roma-Juve femminile può valere molto nella corsa al tricolore, che vede le capitoline con 5 punti di vantaggio sulla vecchia signora. In caso di vittoria della Juventus la distanza sarebbe di soli 2 punti e la squadra di Montemurro avrebbe ottime chance di rimonta.

In caso contrario, con un successo la Roma metterebbe 8 punti la distanza fra se e le avversarie. A quel punto le giallorosse sarebbero molto vicine alla vittoria del secondo scudetto di fila. Nonostante la poule scudetto ancora tutta da giocare da qui a fine stagione come spiegato sul nostro canale video su Youtube.

Pronostico risultato Roma-Juve women

Difficile, quasi impossibile individuare chi vincerà questo big match scudetto, visto che entrambe potenzialmente possono vincere. Più facile invece ipotizzare che ci sarà spettacolo, perché gli attacchi sono entrambi forti, ma soprattutto le difese non sono apparse insuperabili nelle ultime partite giocate, come dimostra i gol subiti dalla Juve contro la Fiorentina o la recenti sconfitte della Roma nelle coppe.

Inoltre nei precedenti fra le due squadre i risultati sono altalenanti, l’ultima volta in Supercoppa ha vinto la Juve, mentre nel girone di andata di Serie A la Roma. Per questo la nostra previsione è: entrambe le squadre realizzeranno almeno una rete durante la partita.

Pronostico AS Roma-Juve: Goal