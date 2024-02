Milan-Fiorentina è la partita più bella di sabato nel campionato femminile 2024. Si affronta forse la squadra più sorprendente di tutta la Serie A, ovvero la viola di De La Fuente e quella più deludente, ovvero le rossonere allenate da Corti. Per questo da un po’ di tempo, nella testa dei tifosi rossoneri frulla una sola domanda: “Come si salverà il Milan?”. Per farcela serve fare punti anche in questo match, ecco perché e come guardarlo in streaming.

Dove vedere Milan-Fiorentina women

Match : Milan femminile vs Fiorentina

: Milan femminile vs Fiorentina Data : 3 febbraio 2024

: 3 febbraio 2024 Ora partita : 15:00

: 15:00 Dove si gioca : Stadio Vismara (Milano)

: Stadio Vismara (Milano) Come vederla in streaming: gratis su Dazn (versione free)

Se invece della tv preferite guardare il match live allo stadio di Milano, i biglietti sono già in vendita online sul sito dell’AC Milan al prezzo di 10 euro. Sono gratuiti invece tutti i contenuti video pubblicati sul nostro canale Youtube Dsw calcio femminile.

Milan vs Fiorentina tattica e formazioni

Abbiamo visto le informazioni su come seguire Milan-Fiorentina donne. Veniamo ora all’analisi tattica della partita.

L’AC Milan non ha fatto operazioni di calciomercato per rinforzare la squadra, a differenza della società del presidente Rocco Commisso, che ha acquisto giocatrici del calibro di Yanogi subito in rete nelle prime partite giocate in Serie A. Quindi la rosa delle giocatrici Fiorentina è più completa attualmente e in grado di interpretare al meglio il modulo 4-3-3 di mister De La Fuente. La punta svedese dovrebbe essere confermata per questa gara nel tridente viola con Boquete e Hammarlund.

Dall’altra parte il Milan femminile potrebbe schierare una formazione simile a quella che ha pareggiato contro il Pomigliano nell’ultima di campionato. Spazio quindi ancora Staskova e Laurent nel 4-3-3 di mister Corti, che spera di recuperare Asslani out per infortunio domenica scorsa e la miglior calciatrice della squadra.

Pronostico Milan-Fiorentina femminile

Si affrontano terza contro terzultima in classifica e già questo ci dice molto sulle forze in campo. Le diavole per non rischiare di finire in zona retrocessione devono ottenere punti e risalire la classifica da subito. Ma di fronte hanno forse uno dei peggiori avversari possibili: la Fiorentina women’s reduce da un bel pareggio contro la Juve fuori casa e decisa a recuperare punti alle prime due in classifica che si affrontano nella partita di domenica.

Le rossonere però hanno ottenuto 4 punti nelle ultime 2 partite, mostrando qualche segno di miglioramento. Tuttavia la differenza fra le due squadre sembra netta e a favore delle toscane, per capacità tecniche e organizzazione di squadra. Visto che però si gioca al Vismara, l’impianto di casa delle rossonere, nella nostra previsione su questo incontro non ci sentiamo di escludere un pareggio, oltre alla più probabile vittoria della Fiorentina.

Pronostico AC Milan-Fiorentina: X2