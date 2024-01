Partita di cartello che chiude il 14esimo turno del campionato di Serie A femminile tra Juventus e Fiorentina. Le premesse sono mantenute da una delle sfide più belle, aperte e divertenti di tutto il campionato.

Fiorentina due volte in vantaggio nel corso del primo tempo a Biella. Juve che risponde a tono ma non va oltre un pareggio che rallenta la squadra bianconera alla vigilia del grande appuntamento contro la Roma.

Juventus-Fiorentina 2-2

Squadre che si presentano in campo senza sostanziali assenze di rilievo. La Juve rilancia dal primo minuto Julia Grosso. Fiorentina che riconferma Madelen Janogu dal primo minuto in uno schieramento molto offensivo e ambizioso.

Partita davvero bella, fin dai primissimi minuti. Bonansea è la prima a cercare la conclusione dai limiti dell’area, un bel tiro a giro che Schroffenegger appoggia in calcio d’angolo. Di nuovo determinante il portiere viola su un meraviglioso tiro all’incrocio dei pali di Julia Grosso.

Ma il buon avvio della Juve viene freddato dal vantaggio viola. Hammarlund si impone in dribbling in slalom tra tre avversarie e offre un pallone delizioso a Janogy il cui pallonetto è bello e vincente. La Juve risponde immediatamente: palla ancora sul sinistro di Grosso che calcia con estrema precisione, stavolta Schroffenegger non ci arriva.

In una sfida davvero entusiasmante anche Beerensteyn prova a dire la sua: grande azione personale dell’olandese che da ottima posizione calcia solo sulla faccia esterna della rete. Al 32’ Fiorentina di nuovo in vantaggio: ripartenza sontuosa delle viola con Faerge che offre un altro assist perfetto per Janogy brava a dettare il passaggio e a superare Peyraud-Magnin con grande freddezza. Quattro gol in quattro partite per l’attaccante svedese, arrivata in Italia nemmeno da un mese: un grandissimo acquisto…

Pareggia Echegini

Secondo tempo di marca bianconera: subito è Caruso che conclude con grande efficacia alzando appena di qualche centimetro la traiettoria della sua conclusione. Le occasioni per la squadra di Montemurro crescono in modo esponenziale nella ripresa con la Fiorentina che si porta progressivamente indietro sulla difensiva. Beerensteyn ci prova di nuovo con azione individuale ma conclude a lato.

Al 73’ un altro miracolo di Schroffenegger che stavolta chiude la porta alla olandese con un intervento davvero prodigioso dopo una palla persa malamente da Severini. Pochi secondi dopo il meritato pareggio: lo firma un’altra novità del campionato italiano, Joe Echegini, entrata in campo da nemmeno quattro minuti e al suo secondo gol stagionale. Bravissima l’attaccante nigeriana a liberarsi da posizione angolatissima sul filo dell’area di rigore e a calciare con estrema precisione. Palla all’incrocio, davvero imprendibile.

Finale che vede la Juventus provarci fino al termine nonostante la stanchezza e qualche errore in fase di impostazione. La Fiorentina si attesta sui propri venti metri e rischia tutto sommato poco. Finisce in parità.

In classifica

Primo pareggio in campionato per la Juventus. Le due squadre restano incollate in lotta per il secondo posto ma perdono due punti dalla Roma, vittoriosa sulla Sampdoria e prossima avversaria della Juventus nell’attesissimo match in programma al Tre Fontane domenica pomeriggio. Fiorentina in visita sabato al Vismara contro il Milan.