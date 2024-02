Sassuolo-Napoli è la prima partita in calendario per la 15esima giornata di Serie A femminile, si gioca alle ore 12.30 di sabato 3 febbraio. Da una parte una squadra come quella emiliana che sta perentoriamente attaccando per accedere alla poule scudetto. Dall’altra il Napoli, ancora senza vittorie e ultimo in classifica. Ma l’esito dell’incontro non è scontato.

Come vedere Sassuolo vs Napoli

Match : Sassuolo vs Napoli

: Sassuolo vs Napoli Data : 3 febbraio 2024

: 3 febbraio 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Enzo Ricci (Sassuolo)

: Stadio Enzo Ricci (Sassuolo) Come vederla in streaming: Dazn

La partita è a disposizione solo degli abbonati della piattaforma in streaming DAZN. Disponibile gratuitamente per tutto il pubblico, sempre on line e su Dazn solo il big match Milan-Fiorentina. In chiaro, e per tutti, anche il superclassico tra Roma e Juventus, in programma domenica pomeriggio. Trovi l’analisi di tutta la giornata di Serie A nel seguente video tratto dal nostro canale Youtube.

Sassuolo-Napoli news sulle formazioni

Problemi di formazione importanti per Piovani: il tecnico del Sassuolo nella partita contro il Como ha dovuto fare a meno prima di Beccari e poi di Brignoli, uscite in lacrime dal campo per un infortunio. Molto serio il problema per Benedetta Brignoli che dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La sua stagione purtroppo è finita qui. Tuttavia il Sassuolo arriva da un momento davvero eccellente: tre vittorie nelle ultime quattro partite.

Anche il Napoli femminile è in crescita considerando i tre punti conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato. Ma le Azzurre devono ancora mettere a frutto la prima vittoria che comincia a farsi sempre più importante in una corsa che vede ormai il Napoli aritmeticamente relegato alla poule salvezza.

Sassuolo-Napoli, il nostro pronostico

Contando la vittoria del Sassuolo in trasferta nella gara d’andata, l’ultimo dei quattro successi negli scontri diretti tra le due squadre che non hanno mai visto vincente il Napoli, ma soprattutto l’andamento delle due squadre nel corso delle ultime settimane, il favore cade significativamente dalla parte delle emiliane che tuttavia dovranno dimostrare di essere più forti di sfortuna e infortuni.

Grazie al successo di domenica scorsa sul Como, in caso di vittoria, il Sassuolo allungherebbe ulteriormente in classifica dove, dalla scorsa settimana, le neroverdi sono entrate tra le prime cinque squadre del campionato. Un passo importantissimo nella corsa per prendere parte alla poule scudetto per la quale sono in corsa ben cinque squadre.

PRONOSTICO SASSUOLO-NAPOLI: 1