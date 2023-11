Prima vittoria stagionale per il Sassuolo che rende ancora più complicata la classifica del Napoli

Ride solo il Sassuolo che conquista la sua prima vittoria stagionale in Serie A Femminile, alleggerendo non poco la propria posizione di classifica. Decisivo il gol della giovanissima Manuela Sciabica, 17 anni, in rete pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Per il Napoli è notte fonda: sesta sconfitta consecutiva.

Napoli-Sassuolo 0-1

Partita non straordinaria, non particolarmente divertente né tantomeno spettacolare. Una conseguenza di un momento generalmente poco brillante del Napoli che ha fatto davvero poco per conquistare la vittoria. Senza che il Sassuolo, per la verità, abbia regalato momenti di grande spettacolo, anzi. Una sfida decisa da un episodio al termine della quale tutto sommato ha vinto comunque la squadra che ha messo in mostra qualcosa in più.

Se si eccettua una prima palla gol per il Napoli con Friedrichs che da distanza ravvicinata impegna Durand, il primo tempo offre davvero poco. Sassuolo ispirata soprattutto dalle incursioni di Zamanian ma non troppo preciso nei venti metri: buona occasione per Monterubbiano alla mezzora ma il tiro è da dimenticare. É Bacic a negare il gol a Kullashi, brava a calciare meno a cercare l’angolo. Il momento decisivo è l’ingresso in campo contemporaneo di Beccari (in panchina in avvio), Santoro e Sciabica. É il segnale che Piovani non è contento, e vuole di più.

Il Napoli fatica ad adattarsi al nuovo modulo delle emiliane che cominciano a guadagnare spazio in modo molto evidente. Al 70’ il gol partita: Beccari lavora un buon pallone che Sciabica intercetta e spedisce in rete con un bel sinistro che si stampa sotto la traversa.

La reazione del Napoli è davvero inconsistente nonostante gli ingressi di Bertucci e Pettenuzzo. Una traversa colta da Santoro dopo una bella sgroppata che la porta in zona tiro, legittima una vittoria che il Sassuolo tutto sommato porta a casa con merito.

In classifica

Con 4 punti in classifica in sei giornate, la classifica del Sassuolo resta assolutamente ben lontana da quelli che erano i presupposti di inizio stagione. Ma è un inizio. Napoli che conferma enormi problemi in zona gol (una sola rete in sei partite) anche se tutto nasce proprio dall’impostazione di gioco. Ancora molto sterile.

Il Sassuolo sabato sarà ospite del Milan, sconfitto dalla Fiorentina e in crisi di risultati, mentre il Napoli andrà al Tre Fontane al cospetto della corazzata Roma, passata con pieno merito anche dal big match contro la Juventus.