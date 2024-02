La partita Inter-Como è valida per il quartultimo turno della regular season di Serie A Femminile E-Bay. Si gioca sabato 3 febbraio alle ore 18:00 all’Arena Civica Gianni Brera e vale molto per entrambe le formazioni, ecco perché.

Inter vs Como per la poule scudetto

Con Roma, Juventus e Fiorentina già aritmeticamente certe dell’accesso alla poule scudetto sono due i posti ancora a disposizione con ben cinque squadre in lizza. Tutto può ancora succedere considerando che sia l’Inter, al momento quarta, che il Como, scivolato in sesta posizione alle spalle del Sassuolo dopo lo scontro diretto di domenica scorsa, hanno la possibilità di piazzarsi tra le prime cinque del campionato alla fine della regular season.

Trattandosi anche in questo caso di scontro diretto, i punti in palio contano praticamente il doppio. Soprattutto per il Como, che a questo punto deve recuperare otto punti sull’Inter, ma soprattutto due sul Sassuolo, impegnato in casa contro il Napoli. La vittoria è davvero estremamente necessaria: per entrambe le squadre.

Dove si vede la partita Inter-Como

La partita sarà in diretta esclusiva su Dazn, solo per gli abbonati. Quindi non sarà possibile seguire questa partita gratuitamente, come invece previsto per Milan-Fiorentina durante questa giornata.

Nel seguente video tratto da Dsw calcio femminile la presentazione di tutti i match della 15° turno.

Inter-Como news e formazioni

L’arrivo di Lina Magull ha scatenato la squadra nerazzurra che ha conquistato due vittorie nelle ultime due partite battendo nientemeno che la Roma e il Napoli. Le nerazzurre vincendo diventerebbero irraggiungibili per il Como e in caso di un mezzo passo falso anche della Sampdoria, impegnata in casa contro il Pomigliano, sarebbe la quarta squadra certa di accedere alla poule scudetto

Se l’Inter femminile è in serie positiva con due vittorie nelle ultime due partite, il Como arriva da otto partite senza successi. L’ultimo risale a tre mesi fa: era il 5 febbraio e le lariane vinsero in casa proprio contro l’Inter. Da allora due soli pareggi in otto partite.

Pronostici Inter women Como Serie A

L’inerzia del campionato a questo punto sembra tutto dalla parte dell’Inter che con Magull, ma anche Elisa Polli – tre gol nelle ultime tre partite – ha sicuramente i favoriti del pronostico di una partita che diventa davvero molto importante per il futuro della squadra nerazzurra che, vincendo, avrebbe la quasi assoluta certezza di essere tra le prime cinque squadre italiane, quelle che si giocheranno il titolo e che potranno puntare alle prime tre posizioni che portano alle qualificazioni di Champions League, l’obiettivo inseguito fin dall’inizio della stagione dalla squadra di Rita Guarino.

Como Women che deve invertire la tendenza al ribasso degli ultimi mesi. Ma non sembra essere questa la partita giusta.

PRONOSTICO INTER-COMO: 1