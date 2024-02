Pronostici sovvertiti per il derby tra Inter e Como con le lariane, reduci da due soli pareggi in otto partite, che conquistano una preziosissima vittoria all’Arena Civica Gianni Brera rimescolando le carte nella corsa alla poule scudetto.

Si interrompe la serie negativa del Como. Ma anche quella positiva dell’Inter che arrivava da due importantissime vittorie.

Inter-Como 2-3

Occhi puntati su Lina Magull, subito decisiva da quando è arrivata a Milano. La tedesca batte il suo primo calcio di punizione per l’intervento di testa di Pedersen: para Gilardi. Dopo una conclusione fuori misura di Merlo è il Como a trovare il gol: appoggio di Kajan per Skorvankova ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Inter vicinissima al gol per ben due volte con Bonfantini. La prima conclusione viene salvata miracolosamente da un intervento difensivo di Cecotti, la seconda – un bel sinistro – finisce sul fondo da ottima posizione.

Botta e risposta. Vantaggio dell’Inter al 26′. Un intervento di Lundorf in piena area vale il penalty che Magull trasforma. Ma subito dopo il Como pareggia con Kajan, brava a liberarsi dalla marcatura trovando spazio per il diagonale vincente.

Como costretto a rinunciare a Cecotti vittima di infortunio al ginocchio. Subito dopo Elisa Polli, schierata dal primo minuti, coglie il palo. Arbitro che solo dopo qualche secondo annulla tutto per offside. É invece in gioco il lancio di Magull per Robustellini il cui cross alimenta una nuova conclusione di Bonfantini: Gilardi non sembra arrivarci, Lundorf sì. E mette in angolo.

I gol decisivi

In avvio di ripresa subito in gol il Como. Splendida la conclusione di Kajan, direttamente su calcio di punizione, assolutamente imparabile per Cetinja. Ma ancora una volta la risposta è immediata. Calcio di punizione dipinto da Magull per il colpo di testa di Michela Cambiaghi che vale il raddoppio e il pareggio.

Partita apertissima, anche per via di qualche errore da una parte e dall’altra, in un finale nel corso del quale potrebbe succedere di tutto.

Inter più produttiva ma poco concreta. Como concentrato sulle ripartenze ma efficacissimo in velocità. L’esordio di Serturini sembra poter dare qualcosa di più alla fase offensiva nerazzurra: e invece a sorpresa arriva il vantaggio del Como. Da azione di calcio d’angolo Kajan offre il cross giusto per il colpo di testa vincente di Karlernas. Assalto dell’Inter determinatissimo: ma un po’ sfilacciato. Il pareggio di Bonfantini viene annullato perché il pallone crossato da Serturini era già uscito al momento del passaggio.

Guarino tenta il tutto per tutto nel finale gettando nella mischia Thogersen e Jelcic. La pressione rimane ma la palla non entra e il Como porta a casa la sua prima vittoria dopo tre mesi…

In classifica

L’Inter, terza sconfitta nelle ultime cinque partite, rallenta e mette a repentaglio la sua quarta posizione considerando anche la vittoria del Sassuolo sul Napoli che accorcia il suo divario a tre soli punti. Como che si porta a cinque lunghezze dalla quarta posizione, alla vigilia della trasferta di Biella contro la Juventus, impegnata domani nel big match contro la Roma.