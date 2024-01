La partita Napoli-Inter apre il 14esimo turno del campionato di Serie A Femminile. Da una parte la squadra di casa che deve ancora conquistare la sua prima vittoria in campionato. Dall’altra la formazione nerazzurra che sta difendendo il quarto posto in una ressa di squadre in piena lotta per l’accesso alla parte sinistra della classifica, che vale l’accesso dalla poule scudetto.

Dove guardare Napoli-Inter

L’incontro fra Napoli women e Inter sarà a disposizione in streaming su Dazn per tutti gli abbonati. La piattaforma on line da questa settimana, tuttavia, ha inserito in palinsesto anche un evento di calcio femminile gratuito per i non abbonati. Si tratta di Roma-Sampdoria in programma subito dopo la sfida di Cercola.

Di seguito le informazioni che devi conoscere per guardare il match Napoli contro Internazionale:

Data: 27 gennaio 2024

27 gennaio 2024 Ora: 12:30

12:30 Stadio: Giuseppe Piccolo di Cercola (NA)

Giuseppe Piccolo di Cercola (NA) Come vederla: in streaming sull’app di Dazn per i soli abbonati

Napoli vs Inter donne, le ultimissime

Il Napoli è reduce da un buon risultato contro la Sampdoria ma punta ancora alla prima vittoria stagionale. 3 punti che potrebbero diventare decisivi alla luce di un testa a testa drammatico per la salvezza. La corsa del Napoli è inevitabilmente puntata sul Pomigliano, che al momento ha soli 2 punti in più.

L’Inter dal canto suo, vittoriosa sulla Roma sabato scorso, ha mosso con decisione una classifica che la vedeva perdere punti preziosi da quasi due mesi rispetto alla Fiorentina. Undici punti da rimontare sulla Viola sono molti, considerando lo scontro diretto perso nel girone di ritorno. Ma la squadra nerazzurra conta di ritrovare equilibrio in vista della post season. Soprattutto con Lina Magull, che si è subito inserita benissimo, ed Elisa Polli, in gol anche domenica scorsa.

Napoli-Inter, il nostro pronostico

Considerando che sia il Napoli che l’Inter femminile nel corso delle ultime settimane sono riuscite a smentire pronostici che apparivano scontati, questo scontro diretto è tutt’altro che banale. Nel match d’andata vittoria dell’Inter, al termine di una ottima partita della squadra azzurra, nemmeno troppo fortunata per la verità.

Mentre i precedenti dicono che le campane non hanno mai vinto: cinque partite, tre successi nerazzurri e due pareggi, l’ultimo dei quali nel ritorno della regular season dello scorso anno. Favori del pronostico che sono dalla parte dell’Inter: con il Napoli che merita il beneficio di un potenziale pareggio.

PRONOSTICO: NAPOLI-INTER X2