Finisce in parità al termine di una partita estremamente equilibrata, la sfida tra Sampdoria e Napoli, Mac di apertura della 13esima giornata di Serie A femminile.

La Sampdoria torna per la terza volta in poco più di un mese sul nuovo impianto di casa della Sciorba dove, nelle due precedenti uscite, affrontato la Juventus, battendola in campionato e perdendo, in settimana, in Coppa Italia. Napoli ancora senza vittoria in serie A, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Sampdoria-Napoli 0-0

Due squadre in salute che si affrontano senza troppi tatticismi ma con la chiara intenzione di non commettere errori. Più propositiva la Sampdoria più attento nelle ripartenze il Napoli: ne esce una partita ben giocata dal punto di vista tattico anche dei due tecnici, con Mango sostituito in panchina in quanto squalificato.

Azioni piuttosto dinamiche e a tratti anche piacevoli ma senza clamorose palle goal per i primi 20 minuti con qualche discussione per un atterramento in aria di Kobayashi ai danni di Re su quale l’arbitro decide di ammonire la blucerchiata per simulazione.

Protesta anche il Napoli per un fallo di mano in area di Pisani su una azione personale di Corelli, arbitro vede e giudica l’azione non fallosa.

La palla gol migliore di tutta la partita arriva al 38’ quando su un calcio d’angolo di Chmielinski, Del Estal riesce in qualche modo a colpire di testa una palla molto angolata. Ma Tampieri, con l’aiuto dal palo salva miracolosamente.

Secondo tempo che prosegue sulla stessa falsariga del primo tra due squadre che pur non rinunciando ad attaccare considerano sicuramente molto prezioso un eventuale pareggio. Lavoro anche per la difesa del Napoli quando al 69’ è De Rita a sfruttare una combinazione nata da un calcio di punizione di Taty, ottima la deviazione di Bacic in calcio d’angolo.

Al 69’ il Napoli sfiora di nuovo il gol: bizzarra traiettoria su un cross di Chmielinski, aiutato dal vento, si stampa sul palo alla destra di Tampieri.

Nervosismo e cartellini in area del Napoli con qualche corpo a corpo troppo intenso. Spunta anche una manata di Di Marino a Del Estal che non viene rilevata. Nel finale Samp pericolosissima: prima una gran traversa colta da Pisani di testa su un cross di Schatzer, poi una girata di Taty punta che Bacic respinge. Ma finisce così, con un pareggio sostanzialmente giusto.

In classifica

Un passo avanti per entrambe le squadre verso i rispettivi obiettivi di classifica. La Sampdoria conquista il suo quarto risultato utile consecutivo, otto punti nelle ultime quattro partite, avvicinandosi ulteriormente alla zona sinistra della classifica nel tentativo di abbandonare quella che potrebbe essere la poule salvezza.

Per il Napoli è comunque un punto d’oro, il terzo di questa stagione ancora senza vittoria concretizzato al termine della partita coraggiosa, ben giocata e, soprattutto, senza subire gol. Nel prossimo turno la Sampdoria visiterà la Roma, clamorosamente sconfitta dall’Inter, mentre le partenopee affronteranno il Sassuolo, che ospita la Juventus.