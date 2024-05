Non ci sono ulteriori margini di attesa per il Pomigliano che nell’anticipo di domenica, alle 12.30 a Seregno contro il Como ha un disperato bisogno di punti per evitare che la retrocessione diretta nel campionato di Serie B femminile si concretizzi addirittura con un giorno di anticipo.

La fisionomia del campionato di Serie A Femminile ormai si è delineata con il testa a testa tra Pomigliano e Napoli che potrebbe culminare nello scontro diretto in programma domenica 19 alle 12.30 a Torre del Greco. Ma questa partita, un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione, potrebbe anche non servire. Vediamo perché…

Serie A, salvezza: la situazione di classifica

Con il Napoli che mantiene tre punti di vantaggio sul Pomigliano, nonostante la sconfitta della settimana scorsa a Genova contro la Sampdoria, il margine di manovra per le Pantere è diventato davvero molto stretto. Vediamo innanzitutto qual è la situazione degli scontri diretti dopo le tre partite giocate fin qui…

Un pareggio, una vittoria del Napoli (2-0) e una del Pomigliano (2-1). Un quadro che, solo apparentemente, sembra essere di equilibrio. Perché la regola #51 del NOIF, che stabilisce che in caso di arrivo a parità di punti siano gli scontri diretti a decretare la formazione meglio piazzata in classifica. E dunque è il Napoli a essere in vantaggio grazie al gol in più segnato in trasferta a Torre del Greco il 19 novembre nel derby deciso su rigore all’ultimo secondo.

Di conseguenza il Pomigliano non solo deve assolutamente cercare di vincere la gara decisiva della prossima settimana. Ma fin da subito deve fare in modo che i tre punti di distacco non aumentino rendendo del tutto ininfluente l’ultimo scontro diretto. Di conseguenza la vittoria a Como è indispensabile.

Intelligentemente la Federcalcio ha pensato di programmare in contemporanea le due sfide di Pomigliano e Napoli con le Azzurre che ospiteranno in casa a Cercola il Milan. Solo al fischio finale, e dunque dopo il 90’, si potranno fare i conti che potrebbero anche decretare in anticipo di un turno la retrocessione aritmetica del Pomigliano in Serie C se il Napoli dovesse fare anche solo un punto in più delle Pantere nel suo match in casa contro il Milan.

Como-Pomigliano, dove vederla

Match : Como vs Pomigliano

: Como vs Pomigliano Data : 12 maggio 2024

: 12 maggio 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB)

: Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB) Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Como-Pomigliano, la condizione delle due squadre

Battendo la Sampdoria e indipendentemente dalla sconfitta della settimana scorsa contro il Milan che ha definitivamente posizionato le rossonere al sesto posto in classifica, il Como – pur nella tranquillità di una salvezza conquistata con largo margine di anticipo – guarda a questo campionato con un ultimo motivo di interesse: conquistare la settima posizione restando davanti alla Samp.

La partita contro il Pomigliano, in questo caso, è decisiva anche per le lariane visto che questa sarà anche la loro ultima presenza in campo in assoluto per questa stagione prima del turno di riposo. Con una vittoria il Como sarebbe definitivamente settimo. In questo caso la retrocessione aritmetica del Pomigliano arriverebbe se, e solo se, il Napoli facesse almeno un punticino con il Milan.

Squadre senza giocatrici in squalifica. Martina Zanoli del Como, in diffida, dovrà cercare di evitare una ulteriore ammonizione che sarebbe poi scontata all’inizio della prossima stagione. A fine campionato, come sempre, tutti i cartellini gialli saranno derubricati. Settimana ovviamente difficile da un punto di vista emotivo per le Pantere prima di una trasferta che assume il peso di una sentenza definitiva.

Como-Pomigliano, precedenti e statistiche

Sono sette i precedenti tra Como e Pomigliano, tutti i concentrati nelle ultime due stagioni tra regular season e play off salvezza. Tre le vittorie lariane, due delle quali consecutive in questo 2004 tra febbraio e aprile, due i successi del Pomigliano, entrambi esterni e sempre con il minimo scarto (0-1), l’ultimo dei quali, il 20 maggio dello scorso anno, in una situazione molto simile a quella di questa stagione, consentì comunque alla squadra campana di acciuffare quello spareggio che sarebbe poi diventato decisivo per la permanenza in Serie A.

Como-Pomigliano, il nostro pronostico

Difficile capire quanto possa pesare la motivazione delle due squadre in un momento del genere da una parte il desiderio di fare il meglio possibile, e chiudere con un settimo posto che rappresenta comunque un passo avanti per il Como rispetto a quanto realizzato la scorsa stagione. Dall’altro la sopravvivenza stessa nel massimo campionato per il Pomigliano.

È una partita da tripla, proprio come Napoli-Milan. Ma con un minimo senso del rischio diciamo pareggio, pensando che anche a Cercola possa finire in parità e che l’unica chance della salvezza possa essere così messa in palio nello scontro diretto di domenica prossima.