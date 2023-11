Un calcio di rigore in pieno recupero decreta la vittoria del Pomigliano sul Napoli nel derby campano

La tradizione prosegue. Il Napoli femminile non riesce a migliorare la sua striscia negativa contro il Pomigliano e subisce un’altra sconfitta: molto amara, quasi beffarda, solo al 95’ e su calcio di rigore.

Sulla panchina del Pomigliano fa il suo esordio in casa il nuovo allenatore Alessandro Caruso che ha preso il posto di Contreras da decina di giorni fa dopo l’esonero del tecnico spagnolo. Una partita dai risvolti di classifica drammatici per entrambe le squadre.

Pomigliano-Napoli 2-1

Il Napoli parte bene e riesce anche a creare qualche pensiero alla retroguardia avversaria. Buhigas, reduce da una prestazione stellare a Sesto San Giovani contro l’Inter, salva il risultato su un gran colpo di testa di Di Marino da azione di calcio d’angolo battuto da Buhigas. Subito dopo bell’azione sulla fascia di Kobayashi che porta al tiro Chiemlinski, conclusione di poco a lato.

Il Pomigliano lascia fare e alla prima occasione passa: ancora un errore della difesa del Napoli. Palla persa da Kobayashi e Rabot, ostinata nella sua azione di pressing, offre la palla giusta in piena area a Bourgouin il cui appoggio alla guatemalteca Martinez vale il gol del vantaggio.

In avvio di ripresa Biagio Seno inserisce Giacobbo per Friedrichs e i risultati si vedono. Il Napoli riprende con convinzione e con la stessa intensità vista in avvio di partita: Pomigliano che sbanda, si chiude, fatica. Il pareggio è giusto. Azione personale di Giulia Giacobbo che si libera bene al tiro e conclude con forza: palla nell’angolino. É il secondo gol del Napoli in tutta la stagione.

Pomigliano si scrolla e punta alla posta piena: prima una doppia opportunità per Apicella che la difesa del Napoli salva in qualche modo e con molto affanno. Con il passare dei minuti, per quanto confusa e a tratti un po’ disorganizzata, l’offensiva del Pomigliano diventa assedio. Anche se il Napoli ha almeno due occasioni importanti: clamorosa quella di Corelli che con un gran colpo di testa va a un nulla dal sontuoso vantaggio. Poi è Paloma Lazaro a impegnare Buhigas.

In una serie di cambi di fronte che rendono la fase finale incerta e piacevolissima, il pareggio sembra il risultato più corretto. Ma un’azione di Fusini viene interrotta fallosamente e in modo un po’ ingenuo da Claudia Mauri in piena area: calcio di rigore inevitabile che Rabot trasforma dal dischetto per la prima vittoria stagionale del Pomigliano.

In sintesi

Per il Pomigliano è la prima vittoria, per il Napoli l’ottava sconfitta ma con dei segnali di ripresa da parte della squadra azzurra, combattiva ma non molto fortunata nemmeno in questa occasione.

Prossimo turno di Serie A che chiude il girone di andata con il Napoli che ospita la Juventus in un turno difficile. Pomigliano in trasferta a Como, reduce da due sconfitte consecutive. Per approfondire dai uno sguardo al Calendario della serie A femminile