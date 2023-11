L’Inter torna alla vittoria ribaltando la partita in due minuti contro il Pomigliano

L’Inter riprende la sua corsa dopo la sconfitta contro il Como grazie a una vittoria in rimonta sul Pomigliano.

Non la miglior partita per la squadra nerazzurra. Forse la migliore invece per il Pomigliano, regolarmente in campo dopo la minaccia della dirigenza di ritirare la squadra dal campionato a seguito della sconfitta contro la Sampdoria, poi rientrata nel corso della settimana.

Inter Women-Pomigliano 2-1

Una vittoria importante molto importante per l’Inter di Rita Guarino in una partita ricca di episodi e a tratti anche piuttosto divertente.

Il primo colpo di scena dopo neanche due minuti di gioco con un calcio di rigore assegnato all’Inter per un fallo di Rabot su Bonfantini: la stessa Bonfantini cerca il gol dal dischetto ma Buhigas compie il primo di una serie di interventi decisivi annullando la trasformazione.

Nerazzurre molto intense alla ricerca del gol, più volte sollecitata Buhigas, molto attenta sulle conclusioni di Karchouni e Bonfantini. Un po’ a sorpresa con l’Inter impegnata in un vero e proprio assedio, arriva il vantaggio del Pomigliano, a segno con Ippolito con un rasoterra nell’angolino su una corta respinta di Robustellini in area nerazzurra.

L’Inter ricomincia ad attaccare in modo ancora più insistente: al 36′ Csiszar pareggia con un inserimento di tempismo perfetto su un disimpegno impreciso della difesa avversaria. E in soli due minuti arriva anche il gol del vantaggio con un bel cross di Cambiaghi che offre a Bugeja l’opportunità di una prima rete in maglia nerazzurra chiudendo al secondo tentativo dopo una iniziale respinta di Corrado.

Inter sempre in chiave offensiva anche nel secondo tempo: pericolose Karchouni e Cambiaghi sempre fermate da Buhigas. L’occasione più limpida per il Pomigliano arriva al 67′ con il tiro cross di Nambi ad attraversare tutta l’area piccola nerazzurra. Poi però nell’ultimo quarto d’ora è ancota l’Inter a sfiorare più volte il tris, prima con il doppio tentativo di Polli bloccato da Buhigas, poi con il destro di Bonfantini all’86’, quindi con lo stacco di Cambiaghi al 90′.

In sintesi

Inter che torna a muovere la classifica rispondendo in modo adeguato alla vittoria della Fiorentina, in trasferta sulla Sampdoria, e soprattutto a quella della Roma contro il Napoli. Inter che ora andrà a visitare la Juventus. Pomigliano che giocherà proprio contro il Napoli in un derby di bassissima classifica tra due squadre che non hanno mai vinto, la sua prossima partita.