Una ottima Sampdoria gioca alla pari contro la Fiorentina ma perde negli ultimi minuti di partita

Sconfitta amara per la Sampdoria che conferma progressi molto evidenti e perde su un gol subito a soli cinque minuti dalla fine dopo essere andata diverse volte vicina al vantaggio.

Una vittoria scaltra e cinica quella della Fiorentina che conferma il suo ottimo momento conquistando il suo quinto successo stagionale.

Sampdoria Femminile-Fiorentina 0-1

Una partita più equilibrata che bella, più concreta e pratica che spettacolare. Ma con alcune occasioni di rilievo che vedono da una parte una Fiorentina più propositiva e dall’altra una Sampdoria agile nel ripartire e nel giocare palla a terra con una certa creatività.

Al 10’ la prima palla gol che la Fiorentina non concretizza con un colpo di testa di Mijatovic su cross di Boquete. Al 26’ è De Rita a scaricare un gran destro dalla lunga distanza su appoggio di Taty: ma Schroffenegger para con attenzione. La Samp su un retropassaggio molto rischioso di Agard si fa pericolosissima: Taty sola davanti alla porta appoggia a colpo sicuro, provvidenziale il salvataggio difensivo in spaccata di Tortelli. C’è lavoro anche per la difesa blucerchiata su una bella azione che vede Severini aprire il corridoio giusto a Catena. Palla sul fondo di pochissimo.

In avvio di ripresa è ancora Catena a sganciarsi molto bene su un appoggio in contropiede di Mijatovic, destro a giro sul secondo palo sul quale si allunga Tampieri che mette in calcio d’angolo. Cinque minuti dopo è Taty davanti alla porta avversaria a trovare l’uscita di Schroffenegger.

É il momento più divertente della partita con le due squadre che si affrontano a viso aperto, un’occasione da una parte e una dall’altra. Splendido l’intervento di Schroffenegger su un calcio di punizione di Benoit diretto all’incrocio dei pali. Ma all’85’ quando tutti sembrano d’accordo che il pareggio sia il risultato più giusto, Lundin raccoglie un lungo cross di Georgieva, brava a insistere nella sua azione personale, e mette di testa in rete. Stavolta il disperato salvataggio di Re è appena al di là della linea bianca.

In classifica

Sampdoria che ha più di un motivo per recriminare, certo non sul gioco che ha visto le blucerchiate esprimersi ancora una volta con personalità e in modo lucido. La Fiorentina ringrazia anche le mosse di De La Fuente, decisive due giocatrici appena entrate dalla panchina.

Per la Viola è la quinta vittoria stagionale e vale oro. Soprattutto alla luce della prossima sfida in casa sabato alle 15 contro il lanciatissimo Como. Sampdoria che sempre sabato, alle 18, cercherà punti, sul campo di un Milan in grande difficoltà, fermato di nuovo sul pareggio interno dal Sassuolo.