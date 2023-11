Ancora una vittoria della Fiorentina Femminile nello scontro diretto al vertice contro il Como

Priva di grande convinzione della Fiorentina Femminile di De La Fuente che vincono ancora, terza vittoria consecutiva, sesto successo stagionale in otto partite.

Un ruolino di marcia davvero impressionante quello della Viola che demolisce il Como e diventa la più credibile e autorevole avversaria per la Juventus nel ruolo di seconda forza di campionato.

Fiorentina Femminile-Como 3-0

Il risultato non deve trarre in inganno. Nonostante i tre gol di scarto il Como si è dimostrata ancora una volta un’avversaria assolutamente consistente e autorevole, soprattutto nel corso del primo tempo che si è rivelato molto equilibrato. Forse un po’ troppo contenitiva la strategia della squadra di Marco Bruzzano che lascia l’iniziativa alla Fiorentina che fatica non poco a trovare spazi e a prendere l’iniziativa creando solo in un paio di occasioni qualche motivo di preoccupazione alla difesa lariana.

Il primo tempo offensivo della Fiorentina Femminile, non particolarmente spettacolare e molto tattico, si riduce a qualche conclusione dalla lunga distanza. Le più pericolose sono quelle di Catena e Parisi quelle quali Korenciova si oppone senza incertezze.

In avvio di riprese la svolta. É il 48’ quando Vaitukaityte atterra in area Johannsdottir. Veronica Boquete si conferma un’autentica sentenza dagli undici metri e spiazza Korenciova.

Il gol del vantaggio viola obbliga il Como a una reazione che tuttavia si concretizza in una sola vera importante opportunità: assist preciso di Sevenius che vede Skorvankova al cospetto di Baldi, molto tempestiva nell’uscita e nel fare propria la sfera. Como che prova a riprendere in mano il gioco: le parti si invertono.

É la Fiorentina ad agire di rimessa e a chiudere il match: ma solo allo scadere. A un quarto d’ora dal termine pezzo di bravura di Longo che gestisce molto bene il pallone si appoggia sul destro e calcia con grande precisione. É un colpo molto duro per il Como che non riesce più a riprendersi. Boquete affida a Kajan la palla del terzo gol e l’attaccante non se la fa sfuggire con una gran conclusione all’incrocio. Partita chiusa e vinta con pieno merito.

In sintesi

Per la Fiorentina è una vittoria importantissima, anche alla luce del nono e ultimo turno del girone di andata che vedrà la Viola ospite della Roma capolista. Como alla seconda sconfitta sconsecutiva che ora potrebbe essere scavalcato dall’Inter o distanziato dalla Juventus nello scontro diretto in programma domenica pomeriggio.