Prestazione di maturità e consapevolezza da parte della Juventus che conquista la posta piena a Como

Si ferma contro la Juventus la bella rincorsa del Como, progetto convincente che evidentemente deve crescere ancora per competere ai massimi livelli.

Una prestazione matura e convincente quella della squadra di Joe Montemurro che, grazie anche al gol nelle prime battute, la partita la gestisce per poi dominarla.

Como-Juventus Women 0-3

C’era attesa per il ritorno in campo della Juventus dopo la brutta sconfitta contro la Roma. E la risposta della squadra bianconera, chiamata a una reazione, non si è fatta attendere. Ottimo l’approccio in avvio delle vice-campionesse d’Italia che fin dall’inizio cerca di prendere il controllo del gioco e del campo. Caruso vicinissima al gol al 12’ con una gran conclusione appena sopra la traversa. Poi al 17’ la Juve è già avanti: calcio d’angolo con Cecilia Salvai che stacca perentoriamente e segna un gol importante anche per le statistiche. É la rete n. 600 nella storia della Juventus Women tra tutte le competizioni. I conti sono presto fatti: primo, marcato da Martina Rosucci sei anni fa, a questo sono quasi cento gol all’anno.

La Juventus troverebbe anche il raddoppio con Caruso, molto attiva, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Il Como si vede di rimessa ma è pericoloso con Vaitukaityte, che calcia di pochissimo a lato un bel diagonale. Tuttavia è la Juve a mantenere il controllo sfiorando il raddoppio con Nystrom, conclusione fuori, e poi con Beerensteyn, che impegna il portiere lariano.

Senza commettere l’errore di sbilanciarsi davanti al temibilissimo contropiede del Como, la Juve continua ad attaccare: protagonista ancora Arianna Caruso che al 54′ calcia di nuovo alto con personalità e poi al 63’ vede premiata la sua costanza. Splendido tiro di collo pieno dai 25 metri, un vero eurogol. Nel suo caso 50esima rete in bianconero.

La resistenza del Como a poco a poco si spegne e c’è spazio anche per Lindsay Thomas, vicina al gol al 76’ che prima di segnare il terzo gol se ne mangia almeno due clamorosi… Il suo tap-in a porta sguarnita dopo una traversa colpita da Sara Gama, sugli sviluppi di un calcio d’angolo chiude i conti.

In classifica

Nel match che poteva decidere del secondo posto in classifica, la Juventus si rimette all’inseguimento della Roma, vittoriosa nettamente contro il Napoli. Como un po’ ridimensionato contro una squadra oggettivamente superiore, senza nulla togliere allo straordinario avvio di stagione della squadra di Bruzzano. Juventus che domenica alle 15 ospiterà l’Inter, vittoriosa contro il Pomigliano. Como ospite invece della Fiorentina, terza in solitudine dopo al vittoria sulla Samdporia.