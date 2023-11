Juventus femminile-Inter è il big match dell’ottava giornata di campionato, che si gioca domenica 19 novembre 2023 alle ore 16:00. Quindi una settimana prima del derby d’Italia in Serie A maschile si gioca quello delle woman. Finora ha quasi sempre vinto la Juve, ma questa volta le cose potrebbe andare diversamente. Ecco perché.

Dove vedere Juventus femminile-Inter

Partita : Juventus femminile-Inter

: Juventus femminile-Inter Data : 19 novembre

: 19 novembre Orario : 16:00

: 16:00 Dove si gioca : Stadio Pozzo-Lamarmora (Biella)

: Stadio Pozzo-Lamarmora (Biella) Dove vederla in Tv : su Rai 2

: su Rai 2 Come vederla in streaming: su Raiplay o su Dazn

La partita fra le rivali bianconere e nerazzurre si potrà guardare gratis e in chiaro sui canali Rai (anche in streaming su www.raiplay.it). Gratuiti anche i biglietti per vedere la partita allo stadio, che si ottengono registrandosi al sito ufficiale della Juventus. A pagamento invece lo streaming su Dazn.

I precedenti di Juve e Inter

Le statistiche degli incontri giocati nel campionato di calcio femminile fra la vecchia signora e le nerazzurre parlano chiaro: 9 volte ha vinto la Juve, 2 i pareggi, mentre l’Inter non ha mai battuto le rivali finora. Quindi secondo questi dati la squadra di Torino parte favorita, ma attenzione perché l’ultima volta (a maggio 2023) è finita con un pareggio.

Quindi l’Internazionale FC ha possibilità di ottenere un risultato positivo in casa bianconera. E sicuramente proverà a centrare la vittoria tanto desiderata, ma non ancora arrivata in Serie A con le piemontesi.

Juventus femminile-Inter formazioni

Per la Juventus women questo scontro diretto è molto importante, come confermato dalla capitana Sara Gama in conferenza stampa. L’azzurra dovrebbe essere della partita per dare sicurezza al reparto difensivo, mentre negli altri reparti mister Montemuerro dovrebbe affidarsi a Caruso in mezzo al campo e all’olandese Beerensteyn in attacco.

L’allenatrice Rita Guarino vuole ottenere finalmente una vittoria contro la sua ex squadra. Per farlo però servirà la migliore formazione delle interiste magari puntando sulla voglia di mettersi in mostra di Bonfantini e Cambiaghi, due delle ragazze più in forma nella squadra milanese.

Pronostico Juventus femminile-Inter

Le formazione bianconera attualmente seconda in classifica, deve assolutamente vincere l’incontro per non perdere punti dalla Roma impegnata contro il Sassuolo in questo turno. Battere l’Inter però non sarà facile, visto che si tratta di una squadra in crescita che punta a qualificarsi alla prossima Champions League, ma attualmente ne sarebbe fuori. Per questo ha bisogno di punti, contro un’avversaria diretta nella poule scudetto.

Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere a una grande partita in Serie A donne fra juventine e interiste. A nostro avviso la squadra allenata da Montemurro è favorita (come confermano i precedenti), ma le nerazzurre possono ottenere almeno un pareggio.

Pronostico Juve Inter: 1X