La partita Sassuolo-Roma femminile apre la domenica dell’ottavo turno del campionato di calcio donne. Dopo l’ottimo pareggio in Champions la Roma torna in campo in Serie A (il 19 novembre alle 12:30) contro un avversario più facile di quello di coppa, quindi è l’occasione giusta per tornare a vincere. Ma attenzione perché l’incontro nasconde delle insidie, ecco quali.

Sassuolo-Roma femminile dove vederla

Partita : Sassuolo AS Roma

: Sassuolo AS Roma Data : 19 novembre

: 19 novembre Orario : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Enzo Ricci (Sassuolo)

: Stadio Enzo Ricci (Sassuolo) Come vederla: in streaming su Dazn.

La Roma non si potrà guardare gratis in Tv, visto che l’ottava giornata di Serie A femminile la Rai trasmetterà l’incontro fra Juventus e Inter donne. L’unica possibilità per seguire il match è pagare un abbonamento a Dazn. Se invece vi interessano highlights e analisi della partita la trovate sul nostro canale Youtube Dsw Calcio Femminile.

Biglietti Sassuolo-Roma femminile

Se invece della televisione preferite seguire la partita live allo stadio, potete già acquistare il biglietto sul sito ufficiale del Sassuolo Calcio oppure nella biglietteria dello stadio (in quest’ultimo caso solo il giorno dell’evento sportivo). Questo il prezzo del ticket:

tribuna coperta: 5 euro

tribuna coperta (ridotto under 16): 2 euro

Probabili formazioni Sassuolo vs Roma

In casa giallorossa mister Spugna deve valute le condizioni fisiche delle giocatrici della Roma dopo l’impegno infrasettimanale di Champions. Possibili quindi alcuni cambi, soprattutto in attacco dove ad esempio Viens rimasta in campo per tutti i 90 minuti in coppa potrebbe cedere il posto da titolare a Serturini. In dubbio anche la presenza dal primo minuto di Valentina Giacinti.

Per il Sassuolo mister Piovani potrebbe schierare una formazione molto simile a quella che ha ottenuto un pareggio contro il Milan nell’ultima di campionato. Quindi in attacco ancora spazio al tridente Beccari, Zamanian, Clelland.

Pronostico Sassuolo-Roma femminile

Questo match ha un chiaro favorito: le campionesse d’Italia in carica, nonché prime in classifica per distacco. Finora le giallorosse hanno sempre vinto in Serie A donne ma dopo il pareggio di coppa (il primo di tutta la stagione calcistica) ora vorranno tornare subito al successo, per mantenere a distanza la Juventus e le altre inseguitrici.

Il Sassuolo invece proverà a fare una grande prestazione, sperando di trovare una squadra giallorossa stanca, solo così potrebbe ottenere almeno un punto. Ma la nostra previsione sul risultato della partita è cha la Roma vincerà.

Pronostico: 2

