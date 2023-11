Fiorentina Como è la partita di Serie A donne che mette di fronte 2 squadre impegnate nella lotta al vertice della parte a sinistra della classifica, quella che riguarda la poule scudetto. Si gioca sabato 18 novembre 2023 alle 15:00 al Viola Park. Ma se dalla Fiorentina potevamo aspettarci un exploit del genere, dal Como nessuno si sarebbe aspettato un rendimento così straordinario. Per questo l’anticipo di Serie a si preannuncia avvincente.

Dove si può vedere Fiorentina Como

Partita: Fiorentina-Como

Dove si gioca: Viola Park (Bagno a Ripoli, Firenze)

Data: 18 novembre

Orario: 15:00

Dove vederla in Tv: non è prevista alcuna diretta in televisione

Come vederla in streaming: su Dazn.

Fiorentina e Como, come stanno le due squadre

La Fiorentina femminile si è brillantemente ripresa dalla sconfitta contro la Juventus e ha raccolto due vittorie consecutive contro Milan e Sampdoria. La partita con le lariane potrebbe essere un trittico di vittorie di altissimo livello in vista dell’ultima partita del girone di andata, in trasferta contro la capolista Roma.

Il Como è reduce anch’esso dalla sconfitta contro la Juventus: una battuta d’arresto pesante che tuttavia non ha ridimensionato la squadra di Marco Bruzzano che fino a oggi negli scontri diretti contro Inter e Milan ha sempre fatto bene recuperando quattro punti.

Fiorentina Como Women, i precedenti

Due soli i precedenti tra Fiorentina e Como Women che si riferiscono alla regular season della scorsa stagione. Due partite belle e spettacolari: vittoria della viola in casa ma anche a Como nel girone di ritorno e in trasferta, con le lariane che quasi recuperavano i tre gol di vantaggio della Fiorentina con una rimonta in extremis.

Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina, è consapevole dei rischi del match: “Contro la Sampdoria non abbiamo fatto la nostra migliore partita e contro il Como che sta facendo un buon campionato oltre qualsiasi aspettativa, prepareremo la partita cercando di ritrovare quei valori che abbiamo espresso in precedenza”.

Fiorentina Como, i pronostici

Partita difficile da leggere, ma i favori del pronostico sono almeno parzialmente per la squadra padrona di casa, con una incognita che dipende dalla capacità del Como di reagire alla sconfitta di domenica sera. E le giocatrici lariano fino a oggi hanno dimostrato una notevole personalità. Di conseguenza non si può escludere l’eventualità di un pareggio. Scegliamo quindi la doppia chance vittoria della formazione viola o pareggio.

Pronostico Fiorentina Como: 1X