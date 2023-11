Domenica 19 novembre alle ore 18:00 si gioca Pomigliano-Napoli femminile, l’ultimo match in programma nell’ottava giornata di Serie A donne. Di fronte le due squadre ultime in classifica. Si gioca in casa delle Pantere, a Torre del Greco. Un derby in tutto e per tutto ma anche un match della disperazione perché le due squadre sono in difficoltà.

Pomigliano-Napoli Femminile in streaming

Partita: Pomigliano-Napoli

Dove si gioca: Stadio Amerigo Liguori (Torre del Greco, Napoli)

Data: 19 novembre

Orario: 18:00

Come vederla in streaming: a pagamento su Dazn.

La situazione di Pomigliano e Napoli

Peggio di così non potrebbe andare la stagione sia per il Pomigliano che per il Napoli. Un solo punto in sette partite per le pantere, conquistato nel pareggio contro il Sassuolo. Per il resto sei sconfitte con un bilancio davvero pesante di 14 gol segnati. Anche peggio il Napoli femminile sempre battuto fino a oggi, sette sconfitte alcune delle quali molto pesanti, a cominciare da quella subita sabato scorso contro la Roma.

Il girone d’andata si è quasi concluso e le distanze stanno cominciando a diventare preoccupanti. É evidente che le due squadre campane saranno costrette a giocarsi la permanenza in A, forse fino all’ultima giornata della poule salvezza, ancora da definire.

Pomigliano-Napoli Femminile statistiche

Un dato significativo riguarda questa stagione. Di fronte le due peggiori difese, le uniche in doppia cifra per quanto riguarda la differenza reti. Il Pomigliano donne ha 5 gol fatti in più, 6 contro 1, rispetto al Napoli che per contro ha un punto in meno, e quattro gol subiti in meno. Tuttavia sono chiari i numeri disastrosi in attacco: un solo gol all’attivo nelle sette partite giocate fin qui. Un vero e proprio campanello d’allarme.

Sono solo due i precedenti in questo derby, che si è disputato nella stagione 2021-22, quella che decretò la retrocessione del Napoli. Doppia vittoria del Pomigliano, 2-1 in casa e 3-1 nella sfida di ritorno fuoricasa.

Pomigliano-Napoli Femminile, il pronostico

Diventa davvero difficile tentare un pronostico in una partita così complicata per la classifica, tra due squadre in crisi. Le azzurre sono reduci da una pesante sconfitta contro la Roma. La squadra di Pomigliano d’Arco ha subito a Sesto San Giovanni la sua sesta sconfitta in serie A cui va aggiunta quella di Coppa Italia contro la Sampdoria.

In questo momento i numeri suggeriscono che il Pomigliano abbia qualche chance in più, soprattutto in virtù dei suoi numeri in attacco. Per questo la nostra previsione è la vittoria della squadra di casa.

Pronostico Pomigliano-Napoli femminile: 1