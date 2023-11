Milan femminile vs Samp, ottavo turno di Serie A femminile in programma sabato 18 novembre alle ore 18:00 presso il Vismara Puma House of Football di Milano. E’ una partita estremamente interessante per molti motivi. La formazione rossonera si può ritenere in crisi: otto punti nelle prime sette partite di campionato, troppo pochi. Il giro di boa che porta al girone di ritorno è vicino e il tempo per recuperare sta per scadere, quindi serve vincere.

Dove vedere Milan femminile vs Samp

Partita: Milan femminile vs Sampdoria women

Dove si gioca: Vismara House of Football (Milano)

Data: 18 novembre

Orario: 18:00

Dove vederla in Tv: non è prevista alcuna diretta in televisione

Come vederla in streaming: su Dazn.

Milan-Sampdoria, come stanno le squadre

É un paradosso, ma la classifica dice che il Milan ha due soli punti in più della Sampdoria, frutto di altrettanti pareggi. Anche se per quanto riguarda il numero di vittorie le due squadre sono alla pari: un successo a testa contro Napoli e Milan. Il che significa che i valori bene o male sono quelli: e che la carta che alla vigilia testimoniava il Milan largamente favorito in questo scontro diretto, è tutto sommato solo e semplicemente un valore virtuale.

Il Milan reduce dal pareggio col Sassuolo ancora una volta ha sprecato molto, raccogliendo poco. La Sampdoria sconfitta dalla Fiorentina ha dei rimpianti vista la partita ben giocata e persa per un gol evitabile a tre minuti dalla fine del match.

Milan femminile vs Samp, precedenti

Sono sei i precedenti tra Milan e Sampdoria nel corso di tre campionati. La Sampdoria non ha mai vinto, sei sconfitte per la squadra blucerchiata: tre a Genova e tre al Vismara, l’ultima lo scorso anno nella regular season, ai Tre Campanili di Bogliasco – dove la Samp giocava fino allo scorso anno.

Anche il computo di gol segnati è nettamente favorevole alle rossonere: 18-3, ma i conti di quest’anno, considerando la buona vena della squadra di Salvatore Mango e le difficoltà realizzative del Milan le cose potrebbero anche cambiare. La Sampdoria punta a interrompere questa serie negativa.

Milan Women-Sampdoria, i pronostici

Soprattutto sulla base dei precedenti che hanno visto la Sampdoria sempre sconfitta, i pronostici sono favorevoli al Milan. Bisogna inoltre considerare che la squadra allenata da Ganz deve assolutamente vincere per recuperare punti rispetto alle prime 5 posizioni della classifica.

Tuttavia la prestazione delle blucerchiate contro la Fiorentina, e il fatto che nell’ultimo mese tra campionato e Coppa Italia la Samp ha conquistato tre vittorie, ci fa pensare che la squadra genovese potrebbe anche ottenere un pari.

Pronostico Milan femminile vs Samp: 1X

Per approfondire il prossimo turno dai uno sguardo a Calendario Serie A donne.