Il Pomigliano femminile conquista una importantissima vittoria esterna sul campo del Como il rinvia alla prossima settimana la sentenza definitiva sulla salvezza

Serviva una vittoria al Pomigliano sul campo del Como già aritmeticamente salvo per mantenere intatte le proprie speranze di salvezza nel frenetico testa a testa a tre che coinvolgeva anche Sampdoria e Parma.

Proprio la vittoria della Samp, 3-0, sulle ducali garantisce il primo verdetto della pool salvezza con la retrocessione diretta del Parma, ultimo in classifica e senza altre partite da giocare. Tra Pomigliano e Sampdoria, invece, il duello si concluderà nello scontro diretto in programma sabato prossimo alle 12.30.

Como Femminile-Pomigliano primo tempo senza gol

Il Pomigliano non può accontentarsi di un semplice pareggio anche se in classifica, indipendentemente da una potenziale vittoria della Samp, le cose non cambierebbero granché. La squadra di Sanchez mette in campo quella stessa vivacità che si era vista la settimana scorsa contro il Sassuolo, in una partita persa solo all’ultimo istante. Ma anche un po’ di attenzione in più. Fondamentale per le campane evitare errori in difesa.

Il Como, dal canto suo, deve rinunciare a Matilde Pavan dopo il grave infortunio della settimana scorsa e gioca con un po’ meno brillantezza del solito in fase offensiva. Primo tempo senza grandi occasioni anche se il Como, allo scadere, sfiora il vantaggio con Cecotti che da ottima posizione manda il pallone solo sull’esterno della rete..

Como Femminile-Pomigliano 0-1

Il gol che mantiene intatte le speranze del Pomigliano di restare aggrappato alla massima categoria arriva in avvio di ripresa. È il 49’: Corelli sfrutta perfettamente il traversone di Ferrario e insacca una delle pochissime reti di testa di questa stagione della squadra campana punto per lei è il secondo gol in due partite. Meglio il Pomigliano del Como anche nel secondo tempo con Gallazzi, brava in almeno un paio di occasioni a cercare il bersaglio. Prima manda la palla sul fondo di poco, poi centra in pieno la traversa.

Pomigliano che regge fino al termine nonostante qualche spavento, come quando Karlenas colpisce di testa da ottima posizione mettendo il pallone sul fondo.

Pomigliano Femminile che torna a casa con tre punti di enorme importanza e si appresta a giocare la partita decisiva contro una Sampdoria nettamente rilanciata dalla poule salvezza.