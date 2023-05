Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per il Pomigliano il cui cammino verso la salvezza si complica enormemente

Il Sassuolo Women, ormai salvo ma certo non demotivato, passa sul campo del Pomigliano nei minuti di recupero e rende sempre più difficile il cammino della squadra campana.

Con il Como ormai salvo dalla settimana scorsa, sono tre le squadre che lottano per evitare le ultime due posizioni del campionato femminile di Serie A. Tra queste il Pomigliano, un solo punto nelle ultime cinque partite. Una situazione disastrosa dal punto di vista della classifica.

Sassuolo che non ha niente da chiedere al campionato. Ma non vuole certo regalare nulla. E che passa a tempo scaduto aumentando considerevolmente i rimpianti di una squadra che ha molto da farsi perdonare

Pomigliano Femminile-Sassuolo: un gol e due traverse

Come si dice spesso in questi casi la fortuna è cieca. Nel caso del Pomigliano nemmeno troppo perché è vero che le padrone di casa hanno le loro responsabilità soprattutto per alcune occasioni malamente sprecate, in modo particolare nel secondo tempo. Ma devono ringraziare ben tre pali…

In una partita nella quale dunque il Sassuolo non ha certo demeritato. Pomigliano che rischia il patatrac su azione di calcio d’angolo con un colpo di testa a difendere che si stampa sulla traversa di Cetinja. Primo tempo non bello e molto bloccato. Sassuolo che si porta in vantaggio nell’unico tiro davvero insidioso: lo scaglia Valeria Monterubbiano dalla lunghissima distanza, una traiettoria arcuata e profonda che sorprende Cetinja. Che poco dopo rischia grossissimo su un’altra conclusione di Nagy che sfugge al controllo del portiere e si stampa sul montante.

Pomigliano Femminile-Sassuolo 1-2

Nella ripresa il Pomigliano si dà una svegliata. Si vede finalmente una squadra aggressiva, non impaurita. Il pareggio arriva con Corelli che fa tutto da sola. Ruba palla a Todisco e scaglia una gran conclusione a rete che supera Lonni. Il gol galvanizza il Pomigliano che va subito vicino al raddoppio. Miracolo di Lonni su Martinez bravissima a saltare Novak, meno a concludere addosso al portiere in uscita. Poco dopo è Taty a cercare il tiro con Lonni che para in qualche maniera in due tempi. Clamoroso invece l’errore di Martinez che sola davanti alla porta avversaria mette sul fondo da posizione fantastica.

Pomigliano che nel finale crolla, anche fisicamente. Il Sassuolo coglie un terzo palo con Clelland, poi – sotto una pioggia torrenziale – costringe Cetinja a un miracolo per salvare una conclusione di Brignoli e al 91’ è ancora Clelland, su una corta respinta in piena area, a insaccare su appoggio di Hashemi.

Diluvia, non solo simbolicamente sul Pomigliano, le cui ragazze escono a testa bassa dal campo, molto scosse. Sabato a Como, poi il riposo, quindi la sfida decisiva in casa contro la Sampdoria sabato 27. Ma in questa situazione i rischi sono davvero giganteschi.