Il Como conquista la sua quarta vittoria consecutiva e la salvezza con tre turni di battendo la Samp e staccando in modo definitivo il Parma

Il Como Women resta in Serie A. Decisivo il successo delle Lariane sulla Sampdoria, almeno quanto la sconfitta del Parma di ieri.

Con Parma e Samp a quota 5 e due partite ancora da giocare, il Como è ormai di fatto irraggiungibile grazie a nove punti di vantaggio e tre partite ancora da giocare.

Como Women-Sampdoria tre rigori e due espulsioni

Partita davvero singolare decisa, caso più unico che raro, da tre calci di rigore. La Samp arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo, ma le blucerchiate sono in netta ripresa rispetto alla regular season. Il Como è reduce da tre vittorie consecutive, lanciatissimo verso la salvezza. Al 10’ il Como è già in vantaggio su un errore difensivo della Samp davvero evidente. Brutto retropassaggio di Olivero che costringe Tamperi a un intervento decisivo in piena area. Il calcio di rigore è metto, e Linberg trasforma.

Sampdoria che non si fa prendere dallo sconforto e comincia a organizzare il suo gioco affidandosi in particolare a Bonfantini. Il Como controlla bene e riduce al minimo i rischi. Poi, dopo una parata di Korenciova su Spinelli, allo scadere del primo tempo è il Como a commettere un errore. Rizzon stende in piena area Bonfantini e concede il secondo penalty della partita che la stessa Bonfantini trasforma, quinta rete in maglia blucerchiata.

Como Women-Sampdoria 2-1

La Samp ha bisogno di una vittoria, e se non altro ci prova. Tarenzi mette a lato da ottima posizione la migliore opportunità della partita e fatica a concretizzare altre occasioni in una sfida che si gioca tra poche opportunità. L’ultima occasione della Samp si spegne grazie a un ottimo intervento di Rizzon su Prugna, lanciata a rete.

Blucerchiate sfortunate: quando tutto fa pensare a un pareggio, Bonfantini e De Rita intervengono in modo eccessivo su Borini. Altro rigore. Karlernas trasforma e regala al Como il gol che vale la vittoria e la salvezza. Partita che si chiude in modo nervoso con due espulsioni, cartellino rosso per Spinelli e Karlernas.

Como salvo, Sampdoria che resta in fondo alla classifica in attesa dei due scontri diretti contro Parma e Pomigliano. Nella partita di ieri in poule scudetto pareggio tra Inter e Juventus.

Vedi anche: Risultato Fiorentina Milan femminile