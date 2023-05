Pareggio esterno del Milan sul difficile campo della Fiorentina che significa un minimo vantaggio per le rossonere nella corsa al terzo posto

Nell’ultima partita del secondo turno di ritorno della Serie A femminile, finisce in parità tra Milan femminile e Fiorentina.

Un risultato che lascia in equilibrio la corsa verso il terzo posto che coinvolge oltre a viola e rossonere anche l’Inter, che ieri è riuscita a strappare un importante pareggio a Torino contro la Juventus.

Fiorentina Femminile-Milan 1-1

Una sfida senza significati fondamentali per la classifica, anche se il terzo posto alle spalle della Roma che ha vinto lo scudetto e della Juventus, riconfermata in Champions League, è il miglior obiettivo possibile in un campionato di altissimo livello. Ma le due squadre si devono accontentare di un punto per uno. In una sfida condizionata anche dal caldo la partita è di fatto estremamente equilibrata… Fiorentina pericolosa con Mijatovic prima di una doppia opportunità per il Milan con Dompig e Grimshaw.

Il vantaggio della Fiorentina arriva allo scadere del primo tempo. Babb interviene in modo davvero scomposto su Boquete, e nell’azione si fa anche male. Penalty della stessa Boquete, ex con molti motivi di rivalsa sul Milan, che Giuliani intuisce ma non salva. Fiorentina che spreca il raddoppio prima dell’intervallo con Hammarlund, stavolta il portiere rossonero salva il risultato. Ed è un intervento decisivo considerando il pareggio del Milan subito, in avvio di ripresa con Dompig, su appoggio di Dubcova.

Partita sostanzialmente piacevole fino al termine con alcune occasioni da una parte e dall’altra anche se l’occasione migliore è a tempo praticamente scaduto con Longo che mette sul fondo da ottima posizione.

Tre squadre in corsa per il terzo posto. Milan a 40 con un punto sulla Fiorentina e l’Inter a 36 ma con una partita da recuperare. Nella poule salvezza Como già certo della sua permanenza in Serie A grazie alla vittoria sulla Sampdoria.