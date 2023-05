Di nuovo un pareggio per la Juventus Femminile, campionessa uscente di Serie A, raggiunta a tempo scaduto

La Juventus Women si lecca le ferite di un campionato perso anche sulla base dei troppi punti concessi. Archiviato il titolo, ufficialmente andato alla Roma la settimana scorsa, la Juve è già sicura del secondo posto e di un piazzamento in Champions League femminile. Ma la squadra bianconera non perde quelle distrazioni spesso fatali e pagate a carissimo prezzo.

Juventus Women-Inter, due gol da record

L’Inter arriva da una seconda fase molto negativa e cerca un rilancio. Ma la partita si apre con quello che probabilmente è il gol più rapido nella storia della Serie A femminile, 68” secondi appena. Un preciso suggerimento di Caruso serve Pedersen che batte Durante in quella che è la prima vera occasione del match. E Caruso diventa la prima giocatrice in doppia cifra per numero di assist… ben 10 dall’inizio dell’anno.

L’Inter non reagisce e la Juve donne ne approfitta subito: Bonansea lavora uno splendido pallone per smarcare Cantore davanti alla porta… La partita dell’Inter comincia in netto ritardo, ma la squadra di Rita Guarino riesce anche a mettere in difficoltà la difesa avversaria, soprattutto con Polli e Pandini ma i tentativi offensivi nerazzurri non sono andati a buon fine, complice un’attenta difesa avversaria.

Juventus Women-Inter, 2-2

È nella ripresa tuttavia che la partita cambia sul serio. Anche se la Juve ha sulla coscienza almeno due occasioni sprecate, clamorosa quella di Cantore in avvio, da posizione davvero eccellente.

Con il passare dei minuti le nerazzurre cominciano a costruire qualcosa, spingono, puntando sulla dirompente fisicità di Chawinga. Ma soprattutto coprono molto meglio di quanto non avessero fatto nel primo tempo, rischiano decisamente di meno. L’ultimo quarto d’ora la Juve rallenta troppo e il pareggio non è un premio eccessivo, anche se si concretizza all’ultimo assalto.

Prima una parata di Peyraud-Magnin su Chawinga poi un bel gol di testa di Polli su assist di Kartchouni (11esima rete stagionale) e infine il pareggio a tempo esaurito. Ancora una volta è Kartchouni a lanciare Chawinga che con precisione di sinistra firma la sua quarta rete stagionale alla Juventus, un altro record.

Pareggio che non dice molto a una classifica ormai definita, in attesa della sfida di domani tra Milan e Fiorentina per il terzo posto. Nel match della poule salvezza oggi, pesante sconfitta del Parma a Sassuolo.