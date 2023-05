Bruttissima sconfitta del Parma Femminile a Sassuolo che complica molto il progetto salvezza delle Ducali

Il Parma femminile lotta, segna ben quattro gol (un record per questa stagione) ma non basta a conquistare una vittoria di vitale importanza per una squadra cui gli ultimi appelli cominciano a scarseggiare.

Sassuolo Women-Parma 5-4

Una squadra che sicuramente ha mostrato parecchi segnali di crescita e di ripresa ma che continua a collezionare errori in difesa e che alla fine viene battuta in una partita rocambolesca, ricchissima di gol e caratterizzata da un gran caldo.

Una partita davvero folle che vede il Parma andare in vantaggio con Heroum da azione di calcio d’angolo ma subito raggiunta da un calcio di punizione di Pleidrup. Sassuolo ormai salvo che gioca in modo disinvolto e senza alcuna pressione giocando un ottimo calcio. Nonostante un rigore negato per un fallo per la verità piuttosto evidente su Dongus, il Sassuolo passa allo scadere del primo tempo con Monterubbiano.

Ripresa anche più spettacolare. Parma che attacca in forze e trova subito il pareggio di Corbin su assist di Vaitukaityte. Ma le fragilità difensive delle emiliane vengono fuori prima su una spettacolare rovesciata di Monterubbiano che insacca sfruttando un errato rinvio delle avversarie e poi grazie a un micidiale affondo di Clelland.

Il Parma ha la forza di rimontare ancora una volta con Cambiaghi e Banusic. Sul 4-4 il Parma tenta in tutte le maniere di conquistare la vittoria e lo fa con feroce determinazione. Tre occasioni sprecate, clamorosa quella di Corbin salvata sulla linea da Pleidrup prima della beffa finale. Cross di Nagy, deviazione di Heroum con un braccio in piena area e dal dischetto Sabatino trasforma a tempo scaduto per il definitivo 5-4.

Per il Parma la situazione ora è davvero complicatissima. Soprattutto se domani la Sampdoria dovesse fare risultato pieno a Como scavalcando le Ducali.

