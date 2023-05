Il Como inizia la fase di ritorno della poule salvezza, ospita la Samp donne e va a caccia della sua quarta vittoria

Si sono messe molto bene le cose per il Como femminile, quattro risultati utili nel girone d’andata della poule salvezza, tre vittorie consecutive. Una squadra che sembra essersi definitivamente sbloccata e che marca a grandi passi verso la tranquillità.

Merito di una squadra giovane che ha cominciato a scrollarsi di dosso paure e tensioni e che sta crescendo di partita in partita. Anche la Sampdoria si è ripresa. E persino contro il Sassuolo la squadra blucerchiata, molto sfortunata, avrebbe meritato di più, sconfitta solo nei minuti conclusivi dopo tante occasioni da gol che non si sono concretizzate. Punti pesantissimi nello scontro diretto. Per il Como che farebbe un passo forse decisivo, per la Sampdoria che ne ha bisogno per sopravvivere.

Como Femminile-Sampdoria, la situazione di classifica

Comunque, due squadre in salute. Ma per la Sampdoria la partita contro il Como risulta davvero decisiva. Nonostante la squadra abbia notevolmente migliorato la sua situazione dopo l’arrivo di Salvatore Mango in panchina, la situazione di classifica è ancora estremamente preoccupante. Samp costretta a vincere per agganciare il Pomigliano, in crisi nera e costretto a rispettare il turno di riposo. Pomigliano che in settimana ha di nuovo cambiato tutto in panchina, richiamando Carlo Sanchez che era stato esonerato due settimane fa per richiamare in panchina Nicola Romaniello che nel frattempo si è dimesso.

Una situazione di confusione generale della quale la Sampdoria dovrà approfittare nello scontro diretto, Che tuttavia potrebbe non bastare.

Samp che a Como ha vinto a settembre nello splendido avvio di campionato che poi si è esaurito in una lunga serie di sconfitte. Ed è stata l’unica vittoria delle blucerchiate in Lombardia, che per il resto ha subito quattro sconfitte. Pareggio a Bogliasco nella gara di poche settimane fa (2-2).

Le tre vittorie del Como nelle ultime tre giornate evidenziano che le lariane hanno vinto più partite da marzo in poi che da agosto alla fine della regular season.

Como Femminile-Sampdoria, le ultime notizie

Como che ha rispettato il turno di riposo nella prima di ritorno e ora dovrà giocare quattro partite consecutive. L’obiettivo è quello di chiudere i conti quanto prima conquistando la salvezza aritmetica. Per essere certe di giocare anche l’anno prossimo in Serie A servono due vittorie. Reduce da un mese straordinario culminato con la sua prima convocazione in Nazionale, Matilde Pavan si gode il momento… ma non troppo: “Ho la maturità – dice la 18enne – e devo assolutamente essere promossa, non ho alcuna voglia di ripetere l’anno. Quella con la Nazionale è stata una esperienza esaltante ma anche questa salvezza con il Como è qualcosa di straordinario e vogliamo viverla fino all’ultimo. Ho iniziato a giocare per divertirmi, ora questo sta davvero diventano uno splendido lavoro…”

Samp al lavoro con serenità, squadra quasi al completo dopo la partita contro il Sassuolo ma soprattutto con una Agnese Bonfantini fino a questo momento decisiva in tutte le partite nelle quali le blucerchiate hanno raccolto dei punti.

Como Femminile-Sampdoria si gioca alle 12.30 di domenica 7 maggio allo stadio Ferruccio di Seregno, diretta streaming in esclusiva su TIMVision. Nell’altra partita della poule salvezza si affrontano Sassuolo e Parma.