Samp beffata nel finale al termine di una buona partita. Il Sassuolo è già in salvo

Vittoria decisiva per il Sassuolo che vince a Bogliasco e conquista i tre punti che significano salvezza matematica. Si interrompe invece la serie positiva della Samp dopo tre risultati utili.

Non basta alla Sampdoria una gara orgogliosa e gagliarda. Le individualità ma anche il maggior cinismo del Sassuolo puniscono una squadra blucerchiata che paga qualche errore e anche un po’ di sfortuna.

Sampdoria Femminile-Sassuolo Women, una buona Samp

Per il Sassuolo il più era fatto. Alla squadra emiliana – che aveva un vantaggio enorme sia negli scontri diretti che nel computo dei gol con qualsiasi altra avversaria – bastava un solo punto per chiudere i conti ed evitare qualsiasi ex-aequo al penultimo posto. Samp che dopo la splendida vittoria contro il Pomigliano era invece chiamata a una conferma strappando una vittoria difficile contro la squadra più forte della pool salvezza per poi giocarsi tutto negli scontri diretti contro Como, Parma e ancora con il Pomigliano in Campania.

La Sampdoria di Salvatore Mango conferma gli ottimi progressi messi in mostra partendo bene e attaccando con convinzione. Bonfantini vicina al gol in avvio con una bella girata che impegna Kresche. A lato anche un bel colpo di testa di Gago e poi ancora è ancora Baldi, su un bell’appoggio di Re, a mettere in difficoltà il portiere delle emiliane che viene anticipato sull’uscita. Sembra fatta ma il pallone esce di pochissimo. Allo scadere è De Rita a fallire un’altra ottima occasione. Samp che pecca di concretezza ma non demerita.

Clamorosa poi l’opportunità che le blucerchiate sciupano in avvio di ripresa. Cuschieri centra la porta avversaria ma Orsi, con un intervento disperato riesce a salvare sulla linea.

Sampdoria Femminile-Sassuolo Women, 0-2 nel finale

Sassuolo che si limita a controllare senza aggredire. Samp che fa la partita ma non passa. E allo scadere le emiliane passano in modo quasi beffardo… Pettenuzzo in modo molto sfortunato tocca con un braccio una conclusione di Clelland. È rigore che la stessa Clelland trasforma dopo una prima respinta di Tampieri. Decisamente troppo duro il bilancio finale con il secondo gol ancora di Clelland, dopo un minuto, brava a scavallare la difesa e il portiere doriano con un pallonetto.

Il Sassuolo festeggia una salvezza che arriva con largo anticipo rispetto alla fine della stagione. Samp che deve recriminare molto e rimpiangere moltissimo. Ma che con questa qualità di gioco, e magari solo con un po’ più di decisione negli ultimi sedici metri, può davvero pensare di conquistare quelle vittorie che ancora mancano e che potrebbero significare una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Domani alle 12.30 la seconda partita della pool salvezza tra Parma e Pomigliano.