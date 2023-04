Splendida vittoria della Sampdoria Femminile che rifila quattro gol al Pomigliano e torna in corsa per la salvezza

Dopo due pareggi consecutivi, la Sampdoria muove in modo davvero consistente la sua classifica e compie un passo importantissimo per mantenere vive le speranze di salvezza battendo il Pomigliano Femminile 4-1.

Una vittoria che per le blucerchiate mancava da settembre, dalla terza giornata di campionato e che arriva in un momento provvidenziale.

Sampdoria Women-Pomigliano Femminile: tre gol, due autoreti

Sicuramente decisiva una prestazione importantissima da parte di Bonfantini i cui gol continuano a essere decisivi. All 9’ Samp già in vantaggio grazie a un autogol: Baldi crossa dalla sinistra e l’intervento di Passeri, anziché spazzare, spiazza il proprio portiere con una deviazione ravvicinata e imprendibile. Ma la Sampdoria mantiene l’iniziativa e continua a rendersi pericolosa. Altro cross di Baldi e gran colpo di testa di Bonfantini che finisce sul fondo di poco. Scatenata Bonfantini che con una splendida azione solitaria sulla destra che si conclude con un gran tiro. Ma stavolta Cetinja compie un miracolo mettendo in angolo.

Quando la Samp sembra in pieno controllo, il Pomigliano pareggia. Difesa blucerchiata immobile su un rilancio improvviso di Rabot che trova pronta a insaccare Ana Lucia Martinez. Pochi minuti dopo Samp di nuovo in gol, ancora un’autorete che stempera un po’ tutta la sfortuna che le blucerchiate hanno patito dall’inizio dell’anno… Calcio d’angolo di Baldi ed è di nuovo Passeri a infilare la propria porta ma dopo un colpo di testa verso la propria porta di Rabot.

Sampdoria Women-Pomigliano Femminile: 4-1

Pomigliano che commette errori micidiali anche nella ripresa: al 48’ Apicella consegna la palla a Bonfantini che si invola verso la porta avversaria e insacca con grande freddezza. Ma la Samp gioca indiscutibilmente meglio. La squadra di Salvatore Mango meriterebbe subito di chiudere la partita con un gran colpo di testa di Spinelli che Cetinja riesce a salvare. Gran parata anche di Tampieri con un ginocchio su un colpo di testa di Tampieri. Al 79’ Baldi serve il terzo assist del pomeriggio per il colpo di testa in tuffo di Cecilia Re.

Una vittoria netta e meritata per la Samp: che dopo 18 partite torna a vincere e si porta finalmente al di sopra dell’ultimo posto dove resta il Parma, che ha riposato, inguaiando sensibilmente anche il Pomigliano alla sua terza sconfitta consecutiva.

Ieri nella poule scudetto la vittoria, probabilmente decisiva della Roma che ha battuto la Juventus nello scontro diretto mentre il Milan si candida a terza forza del campionato conquistando il terzo derby stagionale contro l’Inter.