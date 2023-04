Dopo tre vittorie consecutive il Sassuolo si ferma e cade a Como, vittoria importantissima in chiave salvezza per le Lariane

Continua la corsa salvezza del Como che conquista la sua terza vittoria consecutiva, forse la più difficile e importante contro un Sassuolo lanciatissimo.

Una vittoria che porta la squadra di Sanchez a sei punti dal penultimo posto e rinvia l’appuntamento delle emiliane con la salvezza matematica.

Como Femminile-Sassuolo Women 2-1

Partita piacevole e combattuta con un Como sempre più disinvolto soprattutto in fase offensiva. Bellissimo il gol del vantaggio di Linberg che riceve da Beccari e tenta un pallonetto da distanza lunghissima scavalcando Kresche con grande precisione.

Sassuolo che cerca la sua manovra basata sulla qualità del possesso palla e sull’uno conto uno. Il pareggio è firmato da Jane che conferma la sua fama di ‘cecchino’ battendo Korenciova con una precisa conclusione dal limite dell’area di rigore.

Il pareggio con il quale si conclude il primo tempo non soddisfa il Como che ha il merito di cercare con maggiore intensità la via della rete. Diverse le palle gol per le padrone di casa, pericolosissime prima con Tomaselli, che calcia di poco a lato poi Linberg, che calcia con precisione trovando la parata di Kresche. Dopo una breve reazione del Sassuolo, pericoloso con Clelland e Sabatino, in gol con una doppietta nell’ultima partita di regular season, il Como passa. Fallo di Kresche su una Beccari sempre più intraprendente e calcio di rigore che Karlernas insacca.

È il gol partita che conferma l’ottimo momento del Como che domenica prossima riposa, in vista di una partita fondamentale (domenica 7 maggio alle 12.30) in casa contro la Sampdoria, che oggi ha nettamente battuto e messo nei guai il Pomigliano.