Sintesi e marcatori delle paretite della venticinquesima giornata del campionato di Serie B donne. Lazio ancora prima davanti a Napoli e Cittadella

Al termine della venticinquesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B, Lazio e Cittadella tornano al successo dopo il pareggio nello scontro diretto del turno precedente, così come il Napoli raccoglie i tre punti in casa del Genoa e resta a -2 dalle biancocelesti. Per quanto concerne la zona retrocessione preziosi successi di Sassari Torres e Arezzo.

Sintesi Lazio-Chievo Verona 3-1

La Lazio capolista torna a conquistare il bottino pieno in campionato e mantiene due lunghezze di vantaggio sul Napoli. Nella sfida interna contro il Chievo Verona, le Aquilotte di Catini superano 3-1 le venete grazie alla doppietta di Visentin e alla rete di Castiello. Di Willis, su calcio di rigore, la rete delle gialloblù.

Cronaca Genoa-Napoli Femminile 2-5

Bottino pieno anche per il Napoli Femminile che serve il pokerissimo in casa di un Genoa rimasto in partita per un tempo. La prima frazione di gioco si chiude infatti sul 2-2 (Dulcic e Pinna per le partenopee, Bloch e Bargi per le liguri), ma nella ripresa le azzurre dilagano. L’autorete di Lucafo e i sigilli di Di Marino e Gomes (la portoghese è giunta alla ventunesima rete stagionale) confezionano il 5-2 esterno.

Serie B Brescia-Cittadella 0-3

Anche il Cittadella vince, tiene il passo di Lazio e Napoli e resta in corsa per un posto nella prossima Serie A essendo a -3 dalla capolista e solo a un punto dalle partenopee. In questa giornata, le venete si impongono 3-0 sul campo del Brescia grazie al gol di Peruzzo nella prima frazione di gioco e alle reti di Kongouli e Zannini nella ripresa.

Altri risultati 25ª giornata Serie B Femminile 2022/2023

Nelle altre partite in calendario nel venticinquesimo turno, si registrano la goleada della Ternana (7-1 all’Apulia Trani), ma soprattutto i successi di Arezzo e Sassari Torres, molto importanti in chiave salvezza. Di seguito risultati e marcatori delle altre partite della 25^ giornata.

Arezzo-Trento 2-0 1’ Razzolini (A), 46’ Razzolini (A)

Ravenna-Sassari Torres 1-3 2’ Gianesin (R), 9’ Adam (S), 63’ Iannazzo (S), 74’ Poli (S)

San Marino Academy-Tavagnacco 1-1 12’ Barbieri (SM), 80’ Iacuzzi (T)

Ternana-Apulia Trani 7-1 7’ Tarantino (T), 13’ Spyridonidou (T), 28’ Labate (T), 31’ Tarantino (T), 41’ Pacioni (T), 43’ Rus (A), 76’ Pacioni (T), 86’ rig. Labate (T)

Hellas Verona-Cesena 2-0 43’ Anghileri (V), 53’ Pasini (C)

Classifica Serie B Femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B Femminile

Il campionato di Serie B donne torna in campo nel prossimo weekend per la disputa della 26esima e quintultima giornata di campionato, con Lazio, Napoli e Cittadella che sfideranno rispettivamente Trento, San Marino Academy e Ravenna.

Domenica 30 aprile ore 15

Apulia Trani-Hellas Verona

Cesena-Genoa

Cittadella-Ravenna

H&D Chievo Women-Ternana

Napoli Femminile-San Marino Academy

Sassari Torres-Brescia

Tavagnacco-Arezzo

Trento-Lazio