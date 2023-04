Tutti i risultati del campionato Serie C donne venticinquesima giornata. Il Pavia Academy non stecca nel Girone A

Quando mancano ormai cinque giornate alla conclusione del campionato di calcio femminile di Serie C, le classifiche sono sempre più definite. Per quanto concerne le tre promozioni in Serie B, Bologna e Res Women sono sempre più vicine all’obiettivo, mentre c’è ancora bagarre nel Girone A con il Pavia Academy che ha però preso un piccolo margine. Di seguito tutti i risultati dei Gironi A, B e C della Serie C donne.

Risultati Serie C femminile Girone A

Il Pavia Academy risponde all’Orobica, che aveva vinto in anticipo, e rifila cinque reti (a firma di Accoliti, Codecà, Devecchi, nietante, Avallone) all’Accademia Vittuone. Pinerolo e Freedom tengono il passo della capolista battendo rispettivamente Lucchese e Ivrea. Nella seconda metà della classifica, Real Meda e Pro Sesto non si fanno male, servendo un assist al Pontedera che rimane in piena corsa per la salvezza diretta.

Mercoledì 19 aprile ore 15

Orobica-Spezia 3-0

Mercoledì 19 aprile ore 21

Real Meda-Pro Sesto 1-1

Domenica 23 aprile ore 15.30

Pinerolo-Lucchese 3-1

Pavia-Vittuone 5-0

Angelo Baiardo-Fiamma Monza 2-1

Ivrea-Freedom 1-3

Mercoledì 3 maggio ore 17

Pontedera-Su Planu

Riposa: Azalee Solbiatese

Risultati Serie C donne Girone B

A cinque giornate dal termine, il Bologna vince a valanga in casa del Villorba (6-0) e vola a +11 sul Meran Women che insegue in seconda posizione e che aveva già preso il bottino pieno sul campo del Portogruaro. In chiave salvezza, prezioso punto del Centro Storico Lebowski in casa del Padova, mentre la Sambenedettese retrocede in Eccellenza dopo un solo anno in Serie C.

Venerdì 7 aprile ore 19

Portogruaro-Meran Women 1-4

Mercoledì 19 aprile ore 19

Riccione-Venezia 0-1

Domenica 23 aprile ore 15.30

Lumezzane-Orvieto 3-0

Padova-Lebowski 2-2

Sambenedettese-Vicenza 0-3

Villorba-Bologna 0-6

Venezia 1985-Triestina 0-3

Mercoledì 10 maggio ore 18.30

Jesina-Rinascita Doccia

Serie C donne Girone C risultati

Va a valanga anche la Res Women, che nel Girone C rifila 8 reti alla Nuova Cosenza (altra tripletta di Vanessa Nagni) ed è sempre più leader del raggruppamento con 7 punti di vantaggio sul Trastevere (vincente 4-0 sul campo della Salernitana). Nella bagarre per non retrocedere in Eccellenza, il Frosinone coglie un pareggio contro l’Independent e si porta a +6 sulla coppia Grifone Gialloverde e Crotone che inseguono con 23 punti.

Mercoledì 29 marzo ore 14.30

Crotone-Vis Mediterranea 1-2

Domenica 23 aprile ore 11

Res Women-Nuova Cosenza 8-0

Domenica 23 aprile ore 15.30

Salernitana-Trastevere 0-4

Cantera Adriatica Pescara-Roma 2-3

Frosinone-Independent 3-3

Mercoledì 3 maggio ore 15.30

Palermo-Matera

Giovedì 4 maggio ore 11

Academy Sant’Agata-Grifone Gialloverde

Giovedì 4 maggio ore 15

Lecce-Chieti

