Serie C femminile 2022-23. Calendario, classifica e risultati

Serie C femminile 2022/2023. Tutti i gironi del campionato di serie c calcio donne: squadre, partite, risultati e classifica aggiornata girone per girone.

Serie C, la divisione calcio femminile Lnd ha comunicato le squadre che giocheranno nei 3 gironi che compongono questo campionato e il calendario delle partite. Il campionato femminile di Serie C è composto da 48 squadre (16 per ogni girone) e inizia l’11 settembre 2022. Vediamo allora quali sono le prossime partite girone per girone.

Serie C femminile girone A 2022-23, prossime partite

Iniziamo con il girone A di serie C donne. In attesa dell’ufficializzazione di date e orari della prima giornata e delle successive fino a fine campionato, da parte di LND calcio femminile, ecco l’elenco di tutte le squadre che giocheranno in questo gruppo:

Accademia Vittuone

Angelo Baiardo

Azalee Solbiatese

Città di Pontedera

FiammaMonza

Freedom

Genoa

Independiente Ivrea

Lucchese

Orobica Bergamo

Pavia Academy

Pinerolo

Pro Sesto

Real Meda

Spezia

Su Planu.

Calcio femminile Serie C girone B 2022 2023 calendario

Nel girone B del campionato femminile di Serie C, la LND non ha ancora comunicato chi si affronterà nelle prossime partite. In attesa del calendario ufficiale però, conosciamo tutte le squadre che parteciperanno in questo gruppo:

Bologna

Centro Storico Lebowski

Jesina

Lumezzane

Meran Women

Orvieto

Padova

Portogruaro

Riccione

Rinascita Doccia

Sambenedettese

Triestina

Venezia FC

VFC Venezia

Vicenza

Villorba.

Calendario partite serie C girone C 2022/23

Infine, eccoci al girone C quello con le squadre del centro-sud Italia. Al momento non si conosce ancora il calendario delle gare nelle prossime giornate. Siamo quindi in attesa della definizione da parte della Lega Nazionale Dilettanti Serie C, dopo il sorteggio. Di seguito però tutte le formazioni iscritte al torneo di calcio femminile Serie C girone C 2022 2023:

Academy Sant’Agata

Cantera Adriatica Pescara

Chieti

Cosenza

Crotone

Frosinone

Grifone Gialloverde

Independent

Lecce Women

Matera Città dei Sassi

Palermo

Res Women

Roma Calcio Femminile

Salernitana

Trastevere

Vis Mediterranea.

Serie C 2022-23 risultati e classifica calcio femminile

Come visto il campionato di C donne comincia l’11 settembre 2022, quando si disputa la prima giornata. Questo significa che al momento non c’è ancora una classifica visto che le partite devono ancora iniziare.

Ovviamente come sempre accade saranno i risultati ottenuti giornata per giornata dalle squadre che compongono i 3 giorni a determinare la graduatoria. Quindi per trovarsi nelle prime posizioni le squadre dovranno cercare di vincere quante più gare possibili, ottenendo di volta in volta i 3 punti o il punto assegnato quando si pareggia. Come di consueto le prime lotteranno per la promozione in Serie B femminile, mentre le ultime per evitare la retrocessione nelle categorie inferiori.

Vi consigliamo di tornare spesso in questa pagina per trovare risultati e classifica sempre aggiornati di tutti i gironi del campionato di Serie C donne.

