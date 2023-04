Tutte le partite del campionato di calcio femminile di Serie B della venticinquesima giornata. Napoli impegnato in anticipo a Genova

Il pareggio fra Cittadella e Lazio dello scorso turno di campionato accende ancor di più la lotta promozione nel campionato di Serie B Femminile. Tre squadre – c’è il Napoli oltre alle due già citate, sono racchiuse in soli 3 punti quando mancano sei giornate al termine della stagione, ma solamente una conquisterà il salto in maniera diretta. La seconda, infatti, spareggerà con un club di Serie A, mentre la terza sarà costretta a rimandare il tentativo alla prossima annata.

Oltre che nelle zone alte della classifica, la bagarre è accesissima anche in zona retrocessione dove, salvo il fanalino di coda Apulia Trani, sono ancora molte le squadre invischiate per non finire in Serie C (retrocedono le ultime tre).

Serie B Femminile Genoa-Napoli

La venticinquesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B si apre alle 11.30 con l’anticipo fra Genoa e Napoli. Le azzurre sono a caccia della sesta vittoria consecutiva e non vogliono assolutamente perdere terreno dalla Lazio, ora a -2, mentre le rossoblù stanno cercando gli ultimi punti per poter raggiungere la matematica salvezza.

Partite Lazio e Cittadella

Non saranno semplici, almeno sulla carta, gli impegni della capolista Lazio e del Cittadella terzo in classifica. le biancocelesti dovranno vedersela con il Chievo, mentre le venete saranno opposte al Brescia. Gialloblù e Leonesse non hanno più molto da dare in questo campionato in quanto stabili a metà classifica, ma vorranno comunque onorare al meglio il finale di stagione e l’occasione di sgambettare le prime della classe è sempre stimolante.

Scontro salvezze Ravenna-Sassari Torres

Alle 12.30 scenderanno in campo invece Ravenna e Sassari Torres, squadre alla ricerca di punti salvezza. Soprattutto le sarde hanno bisogno di ossigeno essendo al terzultimo posto a -1 dal Tavagnacco, atteso alle 15 dalla trasferta sul campo della San Marino Academy.

Calendario 25^ giornata Serie B femminile

Fra le altre partite del campionato di calcio femminile di Serie B valide per la venticinquesima giornata, c’è anche Arezzo-Trento, importante partita per quanto concerne la parte bassa della classifica. Di seguito il calendario completo del 25^ turno.

Domenica 23 aprile ore 11.30

Genoa-Napoli Femminile

Domenica 23 aprile ore 12.30

Ravenna-Sassari Torres

Domenica 23 aprile ore 15

Arezzo-Trento

Brescia-Cittadella

Lazio-Chievo Women

San Marino Academy-Tavagnacco

Ternana-Apulia Trani

Hellas Verona-Cesena

Classifica Serie B femminile 2022/2023

