Calendario partite campionato Serie C donne venticinquesima giornata. Accese lotte nel Girone A, Bologna e Res sempre più vicine alla B

Anche il campionato di Serie C femminile è sempre più nel vivo. A sei giornate dalla conclusione della stagione, le classifiche dei gironi A, B e C si stanno delineando e il turno in programma in questo weekend (anche se alcune gare sono già state giocate e altre verranno disputate più avanti) avvicinerà sempre più la definizione dei verdetti.

Calendario partite e arbitri Serie C femminile Girone A

Nell’anticipo di giornata, l’Orobica si è imposta 3-0 sullo Spezia e si è portata momentaneamente a -2 dal Pavia capolista, atteso domenica dalla sfida con il Vittuone. Freedom e Pinerolo, ancora in corsa per un posto in Serie B, anche se più staccate, dovranno vedersela rispettivamente con Ivrea e Lucchese. Turno di riposo per le Azalee.

Mercoledì 19 aprile ore 15

Orobica-Spezia 3-0

Mercoledì 19 aprile ore 21

Real Meda-Pro Sesto 1-1

Domenica 23 aprile ore 15.30

Pinerolo-Lucchese (Pelaia di Pavia)

Pavia-Vittuone (Nuckchedy di Caltanissetta)

Angelo Baiardo-Fiamma Monza (Nencioli di Prato)

Ivrea-Freedom (Nuzzo di Seregno)

Mercoledì 3 maggio ore 17

Pontedera-Su Planu

Riposa: Azalee Solbiatese

Designazioni arbitrali e Calendario partite Serie C femminile Girone B

A Villorba, il Bologna ha l’occasione giusta per chiudere in maniera quasi definitiva la corsa alla Serie B. Con una vittoria, le felsinee si porterebbero a +11 sul Meran Women (che ha già vinto contro il Portogruaro) a 5 gare dal termine e rendendo, di fatto, quasi impossibile la rimonta. Accesissima invece la bagarre nei bassifondi, con diverse squadre a caccia della salvezza diretta e racchiuse in pochi punti.

Venerdì 7 aprile ore 19

Portogruaro-Meran Women 1-4

Mercoledì 19 aprile ore 19

Riccione-Venezia 0-1

Domenica 23 aprile ore 15.30

Lumezzane-Orvieto (Scicolone di San Donà di Piave)

Padova-Lebowski (Daddato di Barletta)

Sambenedettese-Vicenza (Moretti di Cesena)

Villorba-Bologna (Passarotti di Mantova)

Venezia 1985-Triestina (Ferruzzi di Albano Laziale)

Mercoledì 10 maggio ore 18.30

Jesina-Rinascita Doccia

Calendario partite Serie C donne Girone C

Con il pareggio nell’ultimo turno di campionato contro il Trastevere, la Res Women ha mantenuto a distanza le avversarie (7 punti) e si avvicina sempre più alla promozione in Serie B. Domenica la capolista riceve la Nuova Cosenza, mentre la seconda della classe andrà sul campo della Salernitana per provare a riaprire i giochi anche se appare tutto molto difficile.

Mercoledì 29 marzo ore 14.30

Crotone-Vis Mediterranea 1-2

Domenica 23 aprile ore 11

Res Women-Nuova Cosenza (Vazzano di Catania)

Domenica 23 aprile ore 15.30

Salernitana-Trastevere (Spedale di Palermo)

Cantera Adriatica Pescara-Roma (Lacerenza di Barletta)

Frosinone-Inpendent (Giallorenzo di Sulmona)

Mercoledì 3 maggio ore 15.30

Palermo-Matera

Giovedì 4 maggio ore 11

Academy Sant’Agata-Grifone Gialloverde

Giovedì 4 maggio ore 15

Lecce-Chieti

