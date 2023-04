I risultati di tutte le partite del campionato Serie C donne Gironi A, B e C. Le felsinee vedono la promozione in cadetteria

A sei giornate dalla fine del campionato, la Serie C femminile inizia a delineare i propri verdetti. Nel Girone B, il Bologna ha di fatto ipotecato la promozione in Serie B (+8 e una partita in meno rispetto al Meran), così come nel Girone C la Res Women III si avvicina al salto in alto (+7 sul Trastevere). Maggiore bagarre nel Girone A, anche se il Pavia potrebbe aver dato lo scatto decisivo.

Risultati Serie C Femminile Girone A

Sfrutta a pieno l’occasione il Pavia Academy che vince 3-0 in casa della Lucchese e, parallelamente al turno di riposo del Pinerolo, si pota a +5 sull’Orobica Bergamo che sale al secondo posto in classifica grazie al successo in casa del Fiammamonza (8-0, tripletta di Lazzari). Rimane agganciata al treno promozione anche la Freedom, vittoriosa 2-0 sul Real Meda, mentre nelle zone basse della classifica, è importante la vittoria della Pro Sesto sul Pontedera in uno scontro diretto.

Sabato 15 aprile ore 14.30

Su Planu-Azalee Solbiatese 0-2

Domenica 16 aprile ore 15.30

Accademia Vittuone-Angelo Baiardo 2-0

Fiamma Monza-Orobica Calcio Bergamo 0-8

Freedom-Real Meda 2-0

Lucchese-Academy Calcio Pavia 0-3

Pro Sesto-Città di Pontedera 5-2

Spezia-Independiente Ivrea 3-1

Riposa: Pinerolo

Risultati Serie C Donne Girone B

Nel girone B, allungo decisivo del Bologna in testa alla classifica. La pioggia di gol nel match contro il Rinascita Doccia consente alle felsinee di portarsi a +8 sul Meran Women, battuto in casa dal Riccione, ma con le altoatesine che hanno disputato una partita in più rispetto alla capolista. In zona play-out, importante successo della Triestina sul Portogruaro (2-1), con le friulane che si tolgono momentaneamente dalla zona pericolosa.

Domenica 16 aprile ore 15.30

Centro Storico Lebowski-Sambenedettese 3-0

Jesina-Venezia 1985 2-1

Meran Women-Riccione 1-3

Orvieto-Padova 0-0

Triestina-Portogruaro 2-1

Vicenza-Villorba 3-0

Domenica 16 aprile ore 16

Venezia FC-Lumezzane 2-4

Domenica 16 aprile ore 18.30

Bologna-Rinascita Doccia 6-3

Serie C Femminile Girone C Risultati

Resta immutato il margine di vantaggio fra le prime due in classifica. Nello scontro diretto fra Trastevere e Res Women VIII, Boldrini replica a Fracassi e quindi la capolista Res mantiene sette lunghezze di vantaggio sulle rivali di giornata. Importante successo esterno del Crotone sul campo della Roma Cf, con le calabresi che agganciano il Grifone Gialloverde in undicesima posizione.

Sabato 15 aprile ore 18

Chieti-Cantera Adriatica Pescara 5-0

Domenica 16 aprile ore 11

Trastevere-Res Women 1-1

Domenica 16 aprile ore 13

Roma-Crotone 0-1

Domenica 16 aprile ore 15.30

Grifone Gialloverde-Salernitana 4-0

Independent-Palermo 0-1

Matera-Academy Sant’Agata 4-0

Cosenza-Women Lecce 0-1

Vis Mediterranea Soccer-Frosinone 3-1

VEDI ANCHE:

Serie C femminile 2023. Calendario, classifica e risultati

Risultati Serie B donne 24^ giornata