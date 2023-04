Marcatori e classifica del campionato di calcio donne di Serie B. Le azzurre approfittano del pari fra Lazio e Cittadella

Continua a emozionare il campionato di calcio femminile di Serie B. Il pareggio nello scontro al vertice della ventiquattresima giornata fra Lazio e Cittadella e la contemporanea affermazione del Napoli fanno sì che ora le prime tre della classe siano racchiuse in soli tre punti quando mancano sei giornate al termine della stagione. Ma anche nella parte bassa della graduatoria la bagarre rimane molto accesa con diverse squadre ancora a battagliare per conquistare la salvezza.

Cronaca Cittadella-Lazio 1-1

Frena la Lazio che, nello scontro diretto per il primo posto, non va oltre l’1-1 in casa del Cittadella. Al Tombolo, le biancocelesti vanno sotto al 18′ a causa della rete di Pizzolato, ma nella ripresa trovano il pareggio con Toniolo. Ora le Aquilotte di Catini restano in testa alla classifica con 60 punti mantenendo tre lunghezze di vantaggio sulle rivali di giornata che però scivolano in terza piazza sorpassate dal Napoli.

Sintesi Napoli-Hellas Verona 3-1

Continua la propria risalita in classifica il Napoli Femminile che batte 3-1 il Verona, si porta a -2 dalla Lazio capolista e sale al secondo posto. Al Piccolo, Rognoni illude le scaligere che vanno avanti, ma Di Marino, del Estal e Pinna confezionano la rimonta azzurra per il definitivo 3-1 che riaccende sempre più il sogno promozione delle partenopee.

Goleada Ternana con il Tavagnacco

Successo in trasferta per la Ternana che consolida la quarta posizione, seppur a -8 dal Cittadella, andando a vincere 4-0 in casa del Tavagnacco. Le umbre conquistano i tre punti sul campo delle friulane grazie alle doppiette di Tarantino e Spyridonidou, quest’ultima sempre più leader della classifica marcatrici con 25 reti all’attivo.

Serie B Femminile, le altre partite della 24^ giornata

Nelle altre partite in calendario nella ventiquatresima giornata si rilevano le vittorie di Chievo Verona che ha avuto la meglio 4-3 sul Brescia, Cesena (2-1 sul San Marino Academy), Ravenna (2-0 sull’Apulia Trani), Trento e Arezzo.

Apulia Trani-Ravenna 0-2 62’ Carrer (R), 67’ Burbassi (R)

Cesena-San Marino Academy 2-1 10’ Accornero (SM), 13’ rig. Zanni (C), 45’ Porcarelli (C)

Chievo Women-Brescia 4-3 34’ Fracas (B), 37’ Scuratti (C), 40’ Brayda (B), 46’ Mascanzoni (C), 52’ rig. Zanoletti (C), 64’ Scuratti (C), 88’ Magri (B)

Sassari Torres-Arezzo 1-3 10’ Pirriatore (A), 13’ Razzolini (A), 20’ Razzolini (A), 84’ Devoto (S)

Trento-Genoa 1-0 34’ Fuganti (T)

Classifica Serie B Femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile

Il campionato di Serie B femminile torna in campo domenica 23 aprile alle 15 e vedrà la Lazio impegnata in casa contro il Chievo, il Cittadella sull’ostico campo del Brescia e il Napoli su quello del Genoa a caccia di punti salvezza. Di seguito il calendario completo della venticinquesima giornata.

Domenica 23 aprile ore 15

Arezzo-Trento

Brescia-Cittadella

Genoa-Napoli Femminile

Lazio-Chievo Women

Ravenna-Sassari Torres

San Marino Academy-Tavagnacco

Ternana-Apulia Trani

Hellas Verona-Cesena