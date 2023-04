Calendario partite di calcio femminile di Serie B. Lo scontro al vertice può indirizzare la lotta promozione. Dove vederlo in tv

Dopo una settimana di sosta in concomitanza con le festività pasquali, il campionato di Serie B femminile è prontissimo a entrare nel vivo con la disputa dell’ultimo quarto di stagione. E la fase saliente dell’annata non può che aprirsi con uno scontro al vertice fra Cittadella e Lazio che potrebbe ipotecare o riaprire i giochi per la promozione diretta in Serie A.

Partite Serie B femminile Cittadella-Lazio

I fari di giornata sono quindi puntati tutti sul match del Tombolo fra le prime due della classe, con le padrone di casa del Cittadella, autentiche rivelazioni del campionato e distanti tre punti dalla capolista Lazio, intenzionate a fare bottino pieno per agganciare la vetta. Le biancocelesti, dal canto loro, proveranno a cercare il ventesimo successo stagionale per distanziare le venete e provare ad allungare anche sull’insidioso Napoli che insegue in terza piazza.

Serie B insidia Verona per il Napoli

Il Napoli sarà attento spettatore del match del Tombolo e spera in un colpaccio del Cittadella per ridurre il gap dalla vetta. Dal canto suo però la formazione azzurra dovrà superare un Verona che si è mostrato in salute nell’ultimo periodo. Le scaligere infatti, nelle ultime settimane, sono state l’unica squadra a tenere il passo delle prime tre della classifica.

Sassari Torres-Arezzo

Oltre alla lotta per la promozione, c’è molta bagarre anche in quella per non retrocedere in Serie C. A tal proposito, la sfida fra Sassari Torres e Arezzo mette in palio punti fondamentali per la corsa salvezza. Le sarde sono attualmente il leggero ritardo (3 punti) rispetto alle aretine e quindi, con una vittoria, aggancerebbero le rivali di giornata.

Calendario Serie B 24^ giornata e dove vedere le partite

Tutte le partite in calendario, compreso ovviamente il big match fra Cittadella e Lazio, saranno trasmesse in diretta gratuita su Eleven Sports, ma sarà necessario effettuare una registrazione gratuita che non porterà nessuna costo a carico all’utente. Di seguito il programma completo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B.

Domenica 16 aprile ore 12

Tavagnacco-Ternana

Domenica 16 aprile ore 13

Trento-Genoa

Domenica 16 aprile ore 14

Sassari Torres-Arezzo

Domenica 16 aprile ore 15

Apulia Trani-Ravenna

Cesena-San Marino Academy

Cittadella-Lazio

Napoli Femminile-Hellas Verona

Domenica 16 aprile ore 17.30

Chievo Women-Brescia

Classifica Serie B 2022/2023 dopo 23 giornate

