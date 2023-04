Parma e Pomigliano pool salvezza della Serie A femminile, partita difficile fra campane ed emiliane che rischiano di finire in serie B.

Non ci sono molti altri appelli per Parma e Pomigliano nella prima giornata del girone di ritorno della pool salvezza di Serie A femminile.

Il Parma domenica scorsa, dopo la vittoria della Sampdoria, è scivolata all’ultimo posto in classifica. E il Pomigliano non sta molto meglio, tre punti più sopra in una coda della classifica corta, con tre squadre in lotta per evitare gli ultimi due posti.

Parma Women-Pomigliano Femminile, statistiche e curiosità

Il Pomigliano arriva da tre sconfitte consecutive l’ultima delle quali, proprio quella contro la Sampdoria, particolarmente pesante. Il Parma non vince dal 12 febbraio (ancora contro la Samp) e sta vivendo il momento più difficile dall’inizio della sua stagione. È vero che le ducali hanno sofferto un periodo di astinenza ben più lungo, dal 12 settembre al 29 gennaio. Ma la seconda fase della stagione non ammette altri passi falsi. Le partite che mancano sono davvero troppo poche.

Sono solo tre i precedenti tra le due squadre e il Parma non ha mai vinto strappando un solo pareggio. Non solo, ma il Parma non ha ancora ottenuto due vittorie contro la stessa squadra in Serie A, e il Pomigliano potrebbe essere la prima. All’andata però furono le campane a prevalere in modo eloquente, 4-1.

Parma Women-Pomigliano Femminile, le ultime notizie

Il Parma Women torna in campo dopo avere rispettato il proprio turno di riposo. E ha una urgenza estrema di punti. In panchina non ci sarà Domenico Panico, espulso nell’ultima partita e squalificato dal giudice sportivo: “Mi dispiace per l’espulsione – dice l’allenatore – ero arrabbiato e sono convinto che ci fosse un rigore per noi, ma mi sono espresso civilmente nei confronti dell’arbitro”.

La società nel frattempo ha chiamato a raccolta tutti i tifosi parmensi, il Centro di coordinamento dei Parma Club, ingresso gratuito per tutti gli abbonati e biglietto a soli 5€ per tutti i sostenitori che si presenteranno al Tardini.

Pomigliano Femminile che si è leccato le ferite dopo la brutta sconfitta di Genova che ha costretto la squadra a riunirsi ed esaminare le ultime partite e in particolare l’ultima nel corso della quale ci sono stati davvero troppi errori. A nulla sembra essere servito almeno fino a ora il ritorno in panchina di Nicola Romaniello dopo la rescissione del contratto con Carlo Sanchez.

Nel Pomigliano spicca la presenza di Debora Novellino, ex di turno. Suo zio Walter è stato allenatore della Sampdoria per ben sei stagioni: “Giocare contro una propria ex squadra è sempre speciale, ritornare a Genova è speciale. Ho lasciato lì il mio cuore ma di fronte a una partita del genere non ci possono essere emozioni. Daremo tutto…”

Parma Women-Pomigliano Femminile, si gioca al Tardini alle 12.30 di domenica, arbitra Valerio Pezzopane di L’Aquila. Diretta Live in streaming su TIMVision. Alle 12.30 di sabato in programma Sampdoria-Sassuolo.

Sempre sabato partita scudetto tra Roma e Fiorentina con le giallorosse che in caso di vittorie conquisterebbero il loro primo titolo nazionale.