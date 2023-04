La Sampdoria, reduce da tre risultati utili consecutive tenta di riagganciare una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava impossibile

È una Sampdoria rilanciata quella che con Salvatore Mango, il tecnico in panchina dall’inizio della seconda fase, sta disperatamente cercando di riemergere da una retrocessione in Serie B che sembrava scontata.

Risultati insperati che coincidono con il graduale ritorno delle titolari che stanno rientrando dagli infortuni. E tutto sembra acquisire nuove prospettive. Ma la speranza passa da una nuova prestazione contro il Sassuolo, di gran lunga la squadra migliore tra le cinque coinvolte nella pool salvezza.

Sampdoria Women-Sassuolo Femminile, precedenti e statistiche

Il Sassuolo, anche dopo la sconfitta della settimana scorsa sul campo del Como, mantiene saldamente la prima posizione del girone. E a cinque giornate dal termine, con quattro partite ancora da giocare, alle emiliane manca solo una vittoria per conquistare la salvezza aritmeticamente. Quindi la partita in programma a Bogliasco è decisiva per entrambe. La Samp deve vincere per sopravvivere. Al Sassuolo basta invece un solo punto per staccare definitivamente le blucerchiate e portarsi a una quota inavvicinabile. Gli attuali undici punti di vantaggio sarebbero troppe con una gara in meno in programma.

Il Sassuolo vanta quattro vittorie nelle ultime cinque partite contro la Samp. Ma ha perso proprio nella gara d’esordio, in casa, 1-2. Emiliane che a Como hanno subito la loro prima rete dopo cinque vittorie senza nemmeno un gol al passivo.

Samp che punta tutto su Agnese Bonfantini: quattro gol in sette partite con la Samp (tre dei quali nelle ultime tre), una vera e propria iniezione di fiducia per l’attacco blucerchiato che era in enorme difficoltà.

Sampdoria Women-Sassuolo Femminile, ultime notizie

Con la squadra di Serie A ormai vicina alla retrocessione e una società che sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia, la Samp femminile sembra essere l’unico motivo di gioia per i tifosi blucerchiati. Erano tanti sugli spalti domenica scorsa a festeggiare la prima vittoria dopo sei mesi. Salvatore Mango cerca di tenere la squadra concentrata sull’unico obiettivo: “Siamo contenti, abbiamo disputato una splendida partita. Ma siamo ancora all’inferno e quello compiuto è solo un piccolo passo. Vincere però è stato importate, ci ha dato quella carica e quella fiducia che ora dovremo concretizzare. Non ci sono alternative, dobbiamo continuare”.

In settimana Vanessa Panzeri è stata operata per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. La sua stagione era finita proprio a Sassuolo. Il resto della squadra si è allenata regolarmente senza le ‘lungodegenti, Fallico e Tarenzi.

Sassuolo che ha incassato la sua prima sconfitta dopo cinque vittorie. Sara Mella dice che la squadra avrebbe meritato di più: “Sicuramente il risultato è inferiore alle aspettative anche rispetto a quelle che sono state le occasioni che abbiamo creato. La Samp sta bene, è in crescita. Ma per noi la salvezza è a un passo. L’obiettivo è quello di chiudere i conti in tempi brevissimi e festeggiare la salvezza”.

Sampdoria Women-Sassuolo Femminile si gioca sabato 29 aprile alle ore 12.30. Arbitra Domenico Mirabella di Napoli. Diretta in streaming, e in esclusiva, su TIMVision. L’altra partita in programma nella pool salvezza si gioca domenica, sempre alle 12.30,Parma-Pomigliano.