Prestazione intensa del Pomigliano che conquista i primi tre punti salvezza dei playoff a carico del Parma Women

Non basta Paloma Lazaro, un gol e una ottima prestazione, a un Parma che commette troppi errori in difesa e finisce per farsi mettere sotto da un Pomigliano femminile che aveva bisogno di punti e fiducia dopo una serie negativa che si era fatta pesante.

Vittoria indiscutibile per le granata che sfrutta anche il turno di riposo del Como e la sconfitta di ieri della Sampdoria a Sassuolo, allungando così a sei punti il suo vantaggio sulla zona retrocessione.

Pomigliano Femminile-Parma Women 4-1

Approccio troppo morbido quello delle emiliane che vanno subito in affanno. Dopo 3’ cross di Fusini che apre al colpo di testa di Battelani: pronta la risposta di Capelletti tra i pali. Parma molto insistente in avvio, Pomigliano che agisce solo di rimessa affidandosi in particolare a Paloma Lazaro: sua la conclusione più pericolosa delle Ducali alla fine del primo tempo. Ma proprio nel recupero che una prima frazione sterile diventa avvincente: miracolo di Capelletti su una gran punizione di Battelani che non può nulla sul facile tap-in di Martinez. Gioia di breve durata: è ancora Paloma Lazaro a illuminare la scena con un delizioso pallonetto.

Parma che si spegne a poco a poco anche da un punto di vista fisico e atletico. Sprecato un buon contropiede con Cambiaghi le ospiti vanno di nuovo in affanno: calcio d’angolo per il gran tiro di Taty che insacca. Micidiale il contropiede di Ferrario che si chiude con un fallo in piena area di Heroum, ancora Taty trasforma dal dischetto. Poi è Corelli, con un gran tiro all’incrocio dei pali, a insaccare il gol del definitivo 4-1 in pieno recupero. L’esultanza (con una maglia alzata) le costa il secondo cartellino giallo e l’espulsione, unica nota stonata di una prova molto intensa per le padrone di casa.

La prima giornata di Serie A si chiude dunque con le vittorie della Roma e della Juventus nella poule scudetto e quelle di Pomigliano e Sassuolo nel girone salvezza che rendono ancora più ampia la forbice tra le formazioni di vertice e quelle di coda.