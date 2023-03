Netta solo nel risultato la vittoria della Juventus Women sul Milan femminile al termine di una partita molto equilibrata

Si apre anche con un successo della Juventus il playoff della poule scudetto. Bianconere che rispondono a tono alla Roma, vittoriosa ieri 5-1 sul campo della Fiorentina.

Un successo tuttavia molto sofferto per la squadra di Joe Montemurro contro un buon Milan che ha tenuto testa alle avversarie cercando di impedire qualsiasi leggerezza alla manovra delle avversarie. Non è bastato.

Juventus Women-Milan Femminile 2-0

Il Milan recrimina molto su tante, forse troppe occasioni da gol fallite soprattutto nel primo tempo. Ma anche su un po’ di sfortuna. Errori che alla fine pesano nella dinamica della gara e sul valore finale.

Subito pericolosa Bonansea con Giuliani che ipnotizza l’attaccante bianconero. Milan che vive un ottimo momento fallendo una occasione importante con Dubcova e mettendo addirittura sul fondo un calcio di rigore. Atterramento di Peyraud-Magnin ai danni di Piemonte, che la stessa attaccante rossonera spara alto dal dischetto.

Nel secondo tempo la Juve alza il baricentro e cresce. A salire in cattedra è soprattutto Beerensteyn, a tratti davvero incontenibile. In un primo momento l’olandese calcia splendidamente, decisiva la deviazione di Nouwen, poi firma il vantaggio con una splendida azione personale.

Buona la reazione del Milan, sfortunato su un palo di Bergamaschi ma anche impreciso ancora con Piemonte, di nuovo fermata da Peyraud-Magnin su un bel diagonale. A tempo ormai scaduto un’altra corsa di Beerensteyn viene fermata irregolarmente in piena area da Mesjasz. Rigore solare che Cantore trasforma.

LEGGI ANCHE: Sassuolo Femminile-Sampdoria Women 3-0

Juventus che mantiene le distanze dalla Roma, anche se otto punti da recuperare sono davvero tanti, ma che soprattutto allunga rispetto al Milan. Nove i punti di vantaggio per difendere la seconda posizione che porta in Champions League e che a questo punto, insieme alla finale di Coppa Italia di nuovo contro la Roma, diventa l’obiettivo minimo stagionale per le campionesse incarica. Nel prossimo turno Juventus ospite dell’Inter, che riposava in questo primo turno (sabato 25 ore 14.30), Milan di nuovo al Vismara contro la Fiorentina (domenica 26 ore 14.30).