Deve faticare fino ai tempi supplementari la Juventus per conquistare la finale di Coppa Italia

Ancora Juventus, e ancora una volta la squadra bianconera di Joe Montemurro dovrà affrontare la Roma che nell’altra semifinale ha battuto a fatica sono dopo 101 minuti di gioco il Milan.

Una realtà solida e in crescita l’Inter che dà battaglia fino alla fine, creando non pochi problemi alle campionesse d’Italia. Ma ancora una volta, come dicono le statistiche, l’Inter deve fare ancora ulteriori progressi per strappare quella che sarebbe la prima vittoria in assoluto contro le bianco nere.

Juventus-Inter, tempi regolamentari

Juventus che parte fortissimo e trova immediatamente il goal del vantaggio con Gunnarsdottir che di testa, su cross the Pedersen, batte Piazza. Juventus che continua a spingere sull’acceleratore e crea una dopo l’altra almeno tre occasioni da gol, peccando tuttavia di precisione del momento decisivo, in particolare con Beernsteyn.

Scampato il pericolo l’Inter comincia a farsi più pericolosa intraprendente, prima con Polli, poi con Chawinga. Fatica parecchio la difesa bianconera a tenere a bada l’attaccante del Malawi che spreca almeno altre due palle gol prima di trovare lo specchio della porta a sette minuti dal termine. La posizione è perfetta, sul primo tiro Peyraud Magnin compie un miracolo, ma sul secondo il portiere francese della Juventus non può fare niente. É il pareggio che porta tutto ai supplementari.

Juventus-Inter 2-1

Per la verità la Juventus avrebbe avuto una clamorosa occasione prima del fischio dell’arbitro, con Bonansea. Ma la spreca. E pochi minuti dopo l’inizio di supplementari e ancora una Chawinga far sudare freddo i tifosi bianconeri con una conclusione a botta sicura che però Peyraud Magnin ancora una volta in modo quasi miracoloso riesce a respingere. È una parata che vale almeno quanto un goal. Perché via poco la Juventus a trova la rete della vittoria con Beeresteyn. Travolgente l’azione personale dell’olandese che va sul fondo e da posizione angolatissima in fila piazza.

Per l’Inter è una mazzata tremenda dal punto di vista emotivo, anche perché la squadra di Rita Guarino ha dato veramente tutto, forse anche più di quello che ci si potesse attendere. Finisce così. Juventus di nuovo in finale di Coppa Italia. Inter che dimostra di poter rappresentare a pieno titolo una delle quattro forze per eccellenza del calcio femminile italiano.