Coppa Italia femminile quando e dove si gioca la finale Juventus Woman Contro la Roma Femminile. Ultime news

La partita finale di Coppa Italia Fecciarossa Donne che vede lo scontro diretto tra la Roma e la Juve Si terrà il prossimo 4 giugno 2023

Lo ha reso noto la Divisione Calcio Femminile in vista dell’assegnazione di quello che è il secondo trofeo più importante della stagione di calcio femminile italiano. Ma c’è anche la possibilità che la data cambi, ecco perché

Coppa Italia Femminile dove si gioca la finale

Sarà dunque lo stadio Arechi di Salerno a ospitare la sfida tra Roma e Juventus, ancora una volta protagoniste di questa finale proprio come lo scorso anno. Quella del 2023 è la 51esima edizione di Coppa Italia femminile. La settima dopo la riforma dei campionati del 2017.

Lo scorso anno vinse la Juventus Women e fu la seconda volta nella storia della squadra bianconera: 2-1 a Ferrara con i gol in rimonta di Girelli e Gama dopo il vantaggio giallorosso di Alves.

Sarà anche il quinto testa a testa stagionale tre le due squadre che hanno dominato la stagione in vetta alla classifica del campionato di Serie A donne.

Che al momento vede la Roma con otto punti di vantaggio ma a vincere le due sfide di regular season è stata in entrambi i casi la Juventus, sia a Torino (1-0) che a Roma (2-4). Un confronto splendido fra le due squadre che si concluderà proprio con la finale di Coppa Italia subito dopo le ultime due partite in programma.

Juventus e Roma, l’albo d’oro in Coppa Italia

La Juventus ha giocato due finali di Coppa Italia, nel 2019 e lo scorso anno, vincendole entrambe. Per la Roma femminile si tratta invece della terza finale consecutiva che potrebbe portare al secondo trofeo giallorosso dopo quello vinto nel 2021 dopo la mancata assegnazione del 2020 a causa della pandemia.

Per la città di Salerno che in passato ha ospitato le partite di calcio femminile delle Universiadi, quella di accogliere la finale di Coppa Italia donne è una grande occasione.

“Siamo orgogliosi di poter disputare questa sfida in una regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento – ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani – viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è importante per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio. Sono certa che Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste, per i suoi tifosi e non solo sarà un’opportunità di venire a sostenere le nostre campionesse che si affronteranno per questo ‘classico’ sempre atteso. Ringrazio la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Salernitana per l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara”.

Coppa Italia Donne la data della finale può cambiare

C’è ancora una eventualità che potrebbe vedere posticipata la data della finale, l’eventuale qualificazione della Roma alla finale di Champions League femminile, fissata per il 3 giugno ad Eindhoven in Olanda. In questo caso l’assegnazione della Coppa Italia sarebbe ulteriormente posticipata. In tutti i casi la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro da La7 oltre che su TimVision per gli abbonati.

