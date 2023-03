Prima autorevolissima vittoria della Roma femminile nell’esordio della fase playoff scudetto

Se la Roma Femminile voleva dimostrare di avere mantenuto la massima concentrazione anche dopo tre settimane di pausa, ha scelto il modo più eloquente.

Una vittoria netta e clamorosa, che per la verità poteva essere anche più ampia, sul campo della Fiorentina. Una gara anticipata al venerdì sera per consentire alle giallorosse di preparare nel modo migliore la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma all’Olimpico martedì sera alle 21.

Fiorentina Femminile-Roma Femminile 1-5

Una vera e propria prova di forza da parte della Roma che, fin dall’inizio della partita, ha immediatamente preso il controllo della gara creando almeno sette palle gol in meno di 20 minuti. Al centro dell’attenzione Valentina Giacinti, ex di turno, subito pericolosa insieme a Giugliano e Andressa: fuori di un nulla un suo colpo di testa.

Con la Fiorentina che sbanda paurosamente Giacinti insacca il primo dei suoi due gol infilando la difesa avversaria in velocità su un lungo passaggio in profondità. Subito un’altra occasione con Giacinti. In piena confusione la difesa viola concede il 2-0 pasticciando col suo portiere Schroffenegger, Giugliano da distanza ravvicinata insacca. Il secondo gol di Giacinti, che chiude sullo 0-3 il primo tempo, arriva con una splendida girata di testa su traversone di Wenninger.

Secondo tempo in scioltezza

Una dimostrazione di superiorità totale e incondizionata che diventa dominio quando, già al secondo minuto della ripresa, è Wenninger a insaccare il quarto gol in mischia. Fiorentina mai in controllo anche quando la Roma abbassa considerevolmente il ritmo e si concede parecchi campi: Giacinti e Giugliano sfiorano il gol a più riprese. E la rete di Johansdottir sugli sviluppi di un calcio d’angolo è solo una parentesi in una sfida nella quale si vede solo la Roma.

In rapida successione arrivano anche una traversa di Haavi, una grandissima conclusione di Greggi dalla distanza che costringe Schroffenegger a uno splendido intervento. Poi un’ultima palla gol di Giacinti prima di essere sostituita. La quinta rete giallorossa porta la firma di Glionna che, imbeccata da Serturini, rimane fredda davanti alla porta avversaria e chiude il match. Viola in dieci negli ultimi cinque minuti per l’espulsione di Zamanian.

Roma dominante che prosegue la sua marcia di avvicinamento, ancora lunga per il momento, verso la certezza aritmetica di quello che sarebbe il suo primo scudetto. Alla Juventus, impegnata contro il Milan e con 11 punti da recuperare, non sono concesse pause né errori.