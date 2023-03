La Juventus femminile contro il Milan donne nella partita di sabato. Orario, previsioni, probabili formazioni e su che canale vedere il match di Serie A.

La Juventus Woman inizia la poule scudetto contro il Milan donne a Vinovo nella partita in programma sabato 18 marzo 2023 alle ore 15:00. Match che sulla carta entrambe le squadre non possono perdere. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulla partita, dalle probabili alle ultime sulla Juve donne, fino a dove vederla.

Juventus femminile Milan partita poule scudetto 2023

Le formazioni escono da due risultati diversi in Coppa Italia donne, la Juve ha battuto l’inter ed è in finale. Il Milan femminile invece è stata sconfitta dalla AS Roma. Quindi svanite tutte le speranze in Coppa, per le rossonere restano quelle in Campionato dove le due squadre si trovano rispettivamente in seconda e in quarta posizione in classifica.

Ora, se per il Milan donne che non ha brillato in Serie A femminile restare tra le prime quattro è fondamentale, per la Juventus Woman che ha reso la vita più facile alla Roma capolista, perdendo qualche partita durante la regular season (anche contro le rossonere) oltre alla Supercoppa, la questione è ancora più delicata. Vediamo perché e quali sono le ultime news in casa Juve.

La vecchia signora se perde lo scudetto deve almeno entrare in Champions, non può permettersi di fare diversamente. Lo conferma il Team Director Braghin durante il commento post partita contro l’Inter: “Dobbiamo assolutamente difendere la posizione in Champions League che è cruciale per il futuro del nostro progetto, visto che la UEFA rappresenta una delle nostre massimi fonti di ricavo”. Dopo questa dichiarazione, il quadro sulla Juve donne è abbastanza chiaro.

Quindi Montemurro, allenatore della Juventus femminile (che ha vinto la panchina d’oro per la scorsa stagione) non ha molte opzioni, le sue calciatrici devono correre…e vincere. E i numeri statistici possono fare ben poco oggi di fronte a una situazione del calcio femminile italiano completamente ribaltata rispetto allo scorso anno. Pertanto andiamo a vedere come si preparano alla prima sfida della poule scudetto donne, le due squadre.

Juventus femminile Vs Milan formazioni

Fra le giocatrici della Juventus non sarà sicuramente della partita Martina Rosucci, che a causa di un grave infortunio al ginocchio ha praticamente già terminato la stagione. Mentre non ci sono problemi per il trio offensivo composto da Cristina Girelli, Barbara Bonansea e Beerenstein. Dovrebbe rientrare fra le convocate anche Nilden, frasca di rinnovo con la Juve fino al 2025, ma solo per la panchina.

Di conseguenza come dovrebbe giocare la squadra bianconera (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Gama, Sembrant, Salvai, Lenzini, Pedersen, Caruso, Boattin, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Il Milan dovrà rinunciare a una delle sue giocatrici più in forma, Alia Guagni, uscita per infortunio nella sfortunata partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Roma al Tre Fontane. Ha riportato una seria lesione al tendine femorale della gamba destra. Riposo obbligato e rivalutazione tra due-tre settimane, ma è facile immaginare che la sua stagione purtroppo sia già finita.

Per il resto spazio alle giocatrici del Milan solitamente titolari in base alle scelte di mister Ganz, quindi (modulo 4-3-3): Babb, Arnadottir, Mesjasz, Nouwen, Thrige; Grimshaw, Vigilucci, Adami; Dubcova K., Piemonte, Bergamaschi.

A che ora vedere e dove Juve Milan in diretta Tv

Questa partita a differenza di tutte le altre della serie A femminile non è a pagamento. La si può vedere gratis in diretta Tv su La 7 e in streaming su La7.it. Oppure anche su TimVision, e DAZN se siete abbonati. In alternativa potete vedere sul canale calcio femminile di Donne sul Web tutti gli Highlights.

