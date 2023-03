Fiorentina contro Roma femminile è la prima partita della poule scudetto, la 2a parte del campionato di Serie A donne. Quando si gioca, pronostico, formazioni e come seguirla.

Fiorentina women vs As Roma femminile è la partita che apre la poule scudetto di Serie A. Con questo match infatti inizia ufficialmente la seconda parte del campionato di calcio femminile, dopo il termine della regular season. In campo la squadra favorita per vincere lo scudetto, visto che si trova prima in classifica, contro la quarta, che ha ancora chance per provare a raggiungere un posto per la prossima Champions.

Insomma, ci si aspetta un incontro equilibrato. Vediamo allora le ultime sulle due formazioni, ma anche orario della partita, statistiche e dove vederla in streaming.

A che ora si gioca Fiorentina-Roma di Serie A femminile

La partita è stata anticipata a venerdì 17 marzo 2023, rispetto ai più canonici appuntamenti del sabato o della domenica, per consentire alle giallorosse di avere un giorno in più per preparare la partita di Champions League contro il Barcellona femminile. Calcio d’inizio del match previsto per le ore 18:00, presso lo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino.

Ovviamente si preannuncia una partita dall’esito incerto essendo due squadre di alta classifica. Tuttavia dando un’occhiata ai precedenti si può notare che nei 10 incontri giocati fra le due squadre nel campionato di Serie A, per ben 7 volte ha vinto la Roma. Di conseguenza il pronostico per il risultato pende dalla parte delle giallorosse, che però non dovranno sottovalutare la squadra viola.

Probabile formazione Roma femminile

Mister Alessandro Spugna sta ancora valutando quali calciatrici schierare per questo incontro, considerando che dovrà fare delle rotazioni in ottica Champions League. Ma al momento sembra difficile rinunciare alla bomber Valentina Giacinti, protagonista del podcast “Fino a qui”, in cui ha dichiarato di essere rinata in giallorosso e di trovarsi benissimo con questa squadra. Come d’altra parte dimostrano i tanti gol realizzati fin qui.

Anche calciatrici come Andressa e Giuliano dovrebbero essere confermate dopo l’ottima prova fornita in Coppa Italia donne, nella vittoria ottenuta contro il Milan femminile. Ecco quindi come dovrebbe schierarsi l’AS Roma per questo incontro (modulo 3-5-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami; Wenninger, Greggi, Serturini, Giugliano, Haavi, Andressa; Giacinti.

Formazione ACF Fiorentina women

Il coach della squadra gigliata Patrizia Panico ha preparato nel miglior modo possibile l’incontro, con la voglia di compiere un’impresa e recuperare punti in classifica. Per farlo dovrebbe affidarsi alle calciatrici della Fiorentina più in forma in questo momento, per esempio Kajan a segno nell’amichevole vinta contro il Sassuolo donne pochi giorni fa.

Di conseguenza questa la possibile formazione titolare per la gara contro la capolista (modulo 3-4-3): Baldi, Cafferata, Tortelli, Breitner, Parisi, Erzen, Johannsdottir, Severini; Catena, Longo, Kajan.

Dove vedere la Roma donne contro la Fiorentina

Il match in calendario venerdì 17 marzo ore 18:00 non sarà visibile gratis in Tv, visto che La7 trasmette la partita Juventus femminile-Milan in questo turno. Quindi la Roma si potrà guardare solo pagando un abbonamento sulla piattaforma streaming di TimVision. Ma sul nostro canale sport trovate tutti gli highlights dell’incontro.

