Sorteggio proibitivo per la squadra giallorossa femminile nei quarti di finale di Champions League

Non c’era l’imbarazzo della scelta e una qualunque delle tre opzioni – il Wolfsburg, già incrociato nella fase a gironi era escluso – sarebbe stata una scelta durissima.

Tra Arsenal, Chelsea e Barcellona la Roma Femminile ha pescato proprio il Barça, campione di Spagna e vicecampione d’Europa.

Champions League Femminile, c’è Roma-Barcellona

La Roma Femminile è nella parte medio bassa del tabellone e, sulla base degli abbinamenti in caso di una eventuale e clamorosa affermazione dopo la doppia sfida tra gara in casa e in trasferta, giocherebbe contro la vincente di Paris Saint Germain e Wolfsburg.

É già ufficiale la scelta della Roma di giocare la sua gara in casa allo Stadio Olimpico, una splendida occasione per tutto il movimento del calcio femminile italiano che si presenterà all’evento sul palcoscenico italiano per eccellenza. Ma è inutile farsi illusioni. Quella contro il Barcellona è una sfida davvero proibitiva.

Gara d’andata in orario e in data da definire: 21 o 22 marzo. Il ritorno la settimana dopo, a Barcellona. Esattamente un mese dopo le semifinali. Finalissima in programma ad Eindhoven nello stadio del PSV sabato 3 giugno.

In attesa di avere una reazione da parte di Alessandro Spugna e delle sue ragazze a questa clamorosa sfida europea al vertice, la Roma torna in campo contro l’Inter in campionato sabato 11 febbraio