Roma femminile contro Inter Women, partita valida per il 17° turno di campionato. Quando gioca la Roma donne contro l’Inter, novità di formazione e come vederla.

L’AS Roma donne affronta l’Inter nella seconda partita di sabato 11 febbraio in campionato. La Roma è in attesa della partita dei quarti di Champions League, un evento storico per il club giallorosso, ma prima deve pensare al prossima partita di Serie A. Cosa non affatto facile visto che si troverà di fronte l’Inter femminile, attualmente quarta in classifica e con tutte le intenzioni di recuperare punti alla capolista.

Vediamo allora come arrivano le due squadre a questo big match, partendo dai precedenti fino ad arrivare alle probabili formazioni e a come guardare la partita in chiaro in Tv o in streaming.

Roma vs Inter femminile statistiche e previsioni

Nei 6 precedenti fra le due formazioni giocati finora in Serie A femminile per 4 volte ha vinto la Roma donne. Nei restanti due incontri l’Inter ha conquistato una vittoria, mentre il pareggio è uscito una sola volta.

Queste statistiche unite alla classifica del campionato, che vendono la Roma prima e l’Inter quarta, farebbero pensare alle giallorosse favorite per l’incontro. Tuttavia bisogna tenere in considerazione anche altri aspetti per arrivare a formulare un pronostico sul risultato. Ad esempio il fatto che l’Inter è reduce da due vittorie consecutive nette contro Sassuolo e Milan. Ciò significa che anche le nerazzurre sono in forma e batterle per la capolista non sarà facile.

AS Roma donne probabile formazione

Mister Spugna in un’intervista ha dichiarato che bisogna fare molta attenzione alle avversarie milanesi, che sono una squadra di valore. Tuttavia l’allenatore è convinto delle potenzialità delle giocatrici della Roma femminile ma anche del supporto che gli appassionati tifosi di casa garantiscono alle ragazze.

Ma per questo incontro sarà comunque necessario schierare la miglior formazione possibile, senza fare troppi calcoli rispetto agli impegni futuri. Di conseguenza in attacco dovremmo vedere ancora una volta la coppa del gol giallorossa formata da Giacinti e Haavi. Ecco la probabile formazione per l’incontro (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Giugliano, Greggi, Andressa, Haavi, Giacinti, Haug.

Inter femminile ultime di formazione

L’allenatrice della formazione lombarda, Rita Guarino, ha visto le sue calciatrici trovare un ottimo periodo di forma ultimamente. In particolare le attaccanti Chawinga e Bonetti hanno mostrato un buon feeling in zona gol, per questo saranno dell’incontro, supportate da Elisa Polli e non solo.

Qui la probabile formazione dell’Inter women per la partita, (modulo 4-3-3): Durante, Merlo, Alborghetti, Fordos, Thogersen; Karchouni, Mihashi, Santi; Polli, Bonetti, Chawinga

Dove vedere Roma femminile contro Inter in Tv

L’incontro di Serie A femminile fra giallorosse e nerazzurre si gioca sabato 11 febbraio alle ore 14:30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma. Se volete vedere questo appassionante incontro abbiamo una buona notizia per voi: potete guardarlo gratis e diretta Tv su La7. In alternativa anche lo streaming è gratuiti sul sito di La7.it. L’incontro sarà visibile pure sulle piattaforme di TimVision e Dazn, ma in questo caso a pagamento.