La Juventus femminile perde 4-0 contro l’Arsenal a Biella e mette a rischio la qualificazione ai quarti di Champions. Cosa è successo.

La Juventus Women, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, ha subito una pesante battuta d’arresto anche contro l’Arsenal nella partita di andata della Champions League femminile. Ora, per mantenere vive le speranze di qualificazione, la formazione di Canzi dovrà ottenere risultati decisivi nelle prossime gare del girone, inclusa la sfida di ritorno contro le inglesi.

Juve Arsenal women sintesi

Tutti i pronostici erano a favore dell’Arsenal Women, ma nessuno si aspettava che la Juventus femminile prima in classifica in serie A, subisse una sconfitta così umiliante.

A Biella, oltre al sostegno del pubblico, è mancata anche la determinazione: la Juventus donne ha creato poche occasioni e non è riuscita a sfruttarle. In sintesi, la protagonista del match è stata Peyraud-Magnin, le cui parate hanno evitato alla formazione bianconera una sconfitta ancora più pesante.

L’Arsenal Women ha ottenuto una vittoria precisa e determinata, mostrando di essere tornata in piena forma e confermandosi una squadra temibile sia in Champions che in campionato. Le speranze europee della Juventus restano vive, ma questa sconfitta ridimensiona le sue ambizioni.

La prossima partita tra Juventus e Arsenal women si terrà a Londra la prossima settimana, ma nel frattempo ci sono le sfide nel massimo Campionato di calcio femminile italiano. Le bianconere giocheranno in casa contro il Sassuolo il 17 novembre alle ore 12.30.